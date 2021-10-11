Мобильный интернет в России замедлится

Возрастающие нагрузки на сети 4G в отсутствие сетей пятого поколения, реализация которых задерживается из-за отсутствия российского оборудования, могут привести к снижению скорости и качества сотовой связи для абонентов.

Запрос на строительство сетей 5G у операторов действительно чрезвычайно велик, но пока что выделены только очень специфические частоты, рассказал "РГ" генеральный директор, главный редактор издания ИГ Commnews Леонид Коник.

"Российские операторы уже не первый год стучатся в двери регулятора с просьбой о выделении частот для сетей 5G. Однако до сих пор эти просьбы не удовлетворены, если не считать выделения очень высокого диапазона частот 24,25-25,25 ГГц, для которого пока нет оборудования, действуют ограничения по мощности базовых станций и очень мала зона покрытия. Сети 5G нужны операторам как воздух - если не для запуска принципиально новых сервисов, то как минимум для разгрузки сетей 4G. Трафик в мобильных сетях с каждым годом становится тяжелее и увеличивается в объеме, и сети LTE в крупных городах с ним уже едва справляются", - рассказал Коник.

"В ситуации, когда плотность населения в агломерациях увеличивается, а объем потребления данных растет примерно на 40-50% в год, необходимо регулярно повышать пропускную способность сотовой сети", - заявил глава "МегаФона" Хачатур Помбухчан в интервью РБК. Усложняет процесс строительства сетей пятого поколения и требование регулятора использовать отечественное сетевое оборудование.

"Последние 20 лет сети сотовой связи в России росли опережающими темпами, спрос на них был значительно ниже, но операторы вкладывали огромные средства в развитие, в том числе и в покрытие сетей. Без дополнительных частот уже к 2023 году сети начнут захлебываться, и мы окажемся в ситуации, когда технически связь есть, а фактически скорость передачи данных в ней крайне низкая", - рассказал "РГ" руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

По словам эксперта, у российских сотовых компаний еще есть один резерв - возможность переиспользовать в LTE-сетях частоты, которые они получили для сетей 2G и 3G. Хотя большинство из них этим активно занимаются уже несколько лет, найти дополнительные частоты можно будет, если только вообще закрыть сети 3G. Но как недавно выяснила "РГ", это произойдет не ранее чем через 5-7 лет.

После запуска каждого нового стандарта связи еще долгое время основная нагрузка приходится на стандарт предыдущего поколения, по этой причине крайне важно развивать и его. Как отметил руководитель информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков, таким образом все происходило после развертывания сетей 4G - практически до 2018 года основной объем трафика приходился на сети 3G.

"Как бы быстро не были построены сети 5G, до 2025-2027 годов основная нагрузка будет ложиться на сети 4G. И любая задержка с внедрением нового стандарта еще больше сдвигает эти сроки, увеличивая нагрузку на нынешние сети. И разумеется приводя к снижению качества связи. Снять проблему, пусть и частично может передача частот от министерства обороны и решение вопроса о формировании единого оператора для 5G" - рассказал Кусков "РГ".

В МТС разделяют эти опасения и убеждены в необходимости скорейшей реализации сетей 5G, но вместе с тем считают, что и существующие сегодня стандарты не до конца раскрыли свой потенциал. По словам пресс-секретаря МТС Алексея Меркутова, даже с запуском сетей 5G стандарт 4G будет актуальным и востребованным еще как минимум несколько лет, как на массовом рынке, так и в корпоративных решениях. При этом эксперты компании в области IT и телекома едины во мнении, что для масштабных проектов в области ИИ, беспилотного транспорта, дополненной реальности и так далее, - необходим стандарт пятого поколения.

Существует и проблема обязательного использования отечественного оборудования для строительства сетей пятого поколения. Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), оборудование в единственном диапазоне, в которым сейчас можно использовать для коммерческой эксплуатации сетей 5G, должно быть российского производства. Как отмечает Денис Кусков, на сегодняшний день нет четкого понимания, что это будет за оборудование. Ожидается, что в 2023 году "Ростех" представит серийные образцы продукции, но какого качества будет оборудование и какие возможности у него будут, - на сегодняшний день остается вопросом.

"Регулятор, вероятно, предполагал, что за эти годы отечественная промышленность сможет наладить массовое производство конкурентоспособных решений, необходимых для развертывания сетей 5G", - считает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.

"Задача не кажется решаемой в современных условиях, во всяком случае, мы приближаемся к концу 2021 года без таких решений, хотя и с определенными наработками в области программного обеспечения. В этой ситуации реалистичным решением в отношении оборудования 5G будет локализация в России производства зарубежных решений ведущих зарубежных производителей. Налаживание даже такого производства в необходимых масштабах также может занять еще несколько лет. Кроме того, было бы уместно безотлагательно разрешить запуск частных сетей 5G хотя бы бизнесу, с ограничением действия лицензий территорией предприятий, но без ограничений на выбор поставщика и оборудования", - уверен Бойко.

В Минцифры от комментариев отказались. В пресс-службе "Билайна" на момент выхода материала комментарий не предоставили.