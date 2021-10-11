Молдавия попросила "Газпром" о долгосрочном контракте по старым ценам

Власти Молдавии рассчитывают подписать новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом", сохранив при этом условия старого контракта. Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Вопрос продления условий контракта обсуждался в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели вместе с представителями "Газпрома". "Дополнительно я подчеркнул, что формула, использующаяся для расчета закупочной цены на газ в октябре, не оправданна и нереалистична для Молдовы. Она не соответствуют контрактам, подписанным ранее Moldovagaz и "Газпромом". В этой связи мы предложили продлить контракт на старых условиях, использовавшихся в прошлом и нынешнем году", - приводит слова Спыну "Интерфакс".

Договор между Moldovagaz и "Газпромом" истек в сентябре, и с 1 октября страна импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, пока не будет заключен новый договор. Для российской компании Молдавия относительно небольшой потребитель газа (менее трех миллиардов кубометров в год).

Обсуждение условий нового контракта происходит на фоне беспрецедентного роста цен на газ, которые сейчас держатся на уровне около тысячи долларов за тысячу кубометров. Примерно половина газа сейчас экспортируется "Газпромом" по ценам "на день вперед" и "на месяц вперед", еще 20% поставок привязаны к ценам на нефть, оставшиеся 30% - по форвардам на 3-18 месяцев вперед.