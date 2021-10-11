Мошенники похитили у россиян более трех миллиардов рублей

Число мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка, растет - в сентябре 2021 года аферисты позвонили россиянам под видом ЦБ 2311 раз. Эффективным инструментом борьбы станет обмен информацией в режиме реального времени, считают в Банке России: это предусматривает законопроект, разработанный ЦБ совместно с Минфином и МВД.

С 26 августа по 29 сентября 2021 года в колл‑центр Банка России поступило 21,6 тысяча звонков. Наиболее частая тематика - 10,7% от общего объема или 2311 - "Мошенничество от имени Банка России". "Для заманивания потенциальной жертвы злоумышленники могут обещать от имени Банка России или государственных структур выплаты или компенсации, запугивать списанием денег, - уточнили в пресс-службе ЦБ. - Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. Регулятор неоднократно выпускал предупреждения на сайте, в СМИ, соцсетях, чтобы люди не попадались на такие уловки".

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, сотовых операторов, ФНС, Пенсионного фонда, МВД и ЦБ, чтобы войти в доверие к жертве. ЦБ во втором квартале 2021 года заблокировал 12 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По данным регулятора, во II квартале 2021 года число мошеннических звонков с городских телефонов выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза, до 8500, с мобильных телефонов - в два раза, до 3200. Количество мошеннических звонков с номера 8800 выросло в три раза, до 208.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала рост звонков злоумышленников на 17% в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. По данным компании, 70,4% звонков с неизвестных номеров были нежелательными (мошенничество и спам).

По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237 971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале. На социальную инженерию во втором квартале пришлось 47% преступлений. По сравнению с первым кварталом этот показатель снизился на 21,6 п.п. Как следует из статистики регулятора, основным вектором атак социальных инженеров остается интернет-банк: на него пришлось 81,8% инцидентов во втором квартале 2021 года. По данным регулятора, объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей. В 2019 году - 6,4 млрд.

Мошенники играют на эмоциях: когда люди слышат, что им звонят из ЦБ или МВД, то невольно испытывают страх, уточнил директор по развитию финансового сектора Digital Security Артем Калашников. "Это самый действенный способ ввести адресата звонка в состояние жертвы, - пояснил эксперт. - Те, кто подвержен влиянию, обязательно поверит в эти легенды. На заре такого вида мошенничества звонки поступали якобы от банков. И регулятор, сами банки приняли эффективные меры для снижения риска потерь для клиентов. Сами клиенты стали внимательнее и больше информированы. Однако это выработанный шаблон поведения при звонке, который не подразумевает явных отступлений для анализа сути звонка. Поскольку мошенникам в конечном итоге нужны деньги, они используют любые инструменты и трюки".

В ЦБ рекомендуют гражданам проявлять бдительность и не реагировать на сомнительные предложения незнакомых лиц.

"Если вам звонят якобы представители Банка России, коммерческого банка или правоохранительных органов и под любым предлогом просят перевести куда бы то ни было деньги, выманивают данные банковской карты и пароли из СМС, необходимо прервать разговор, - уточнили в ЦБ. - Если у вас возникли сомнения и звонок был от имени Банка России, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000. Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка".

Эффективным инструментом борьбы со злоумышленниками станет обмен информацией между МВД и ЦБ в режим реального времени, считают в Банке России. Это предусматривает законопроект, разработанный совместно с Минфином и МВД, уточнили представители регулятора. "Правоохранители при расследовании дел о хищении денег с использованием методов социальной инженерии запрашивают в банках сведения об операциях, и сейчас срок получения ответов по таким запросам может составлять более месяца, - пояснили в ЦБ. - В то же время ФинЦЕРТ Банка России такую же информацию получает сразу, как только клиент обратился в банк и было признано, что совершена операция без его согласия. Законопроект предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ". Когда документ будет внесен в Госдуму, в ЦБ затруднились ответить.