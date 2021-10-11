МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ

Количество иностранцев, получивших российское гражданство в 2021 году, превысит 656 тысяч человек. Такие данные привел первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. По его словам, численность принятых в гражданство лиц увеличилась с 498 тысяч человек в 2019 году до 656 тысяч в 2020 году. "В текущем году будет точно больше", - говорится в материале на ведомственном портале "МВД-Медиа".

Горовой пояснил, что подобных результатов удалось достичь благодаря мерам правового регулирования - "в рамках реализации концепции миграционной политики". В частности, по его словам, граждане Беларуси и Украины сейчас освобождены от прохождения собеседования для признания их носителями русского языка. В то же время упрощен порядок приобретения гражданства РФ для лиц, состоящих в браке с российскими гражданами и имеющих общих детей (для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины). Кроме того, было отменено требование к заявителям об отказе от имеющегося гражданства, а также исключено обязательство о подтверждении доходов. Параллельно были сокращены сроки рассмотрения заявлений.

"Но по причине действующих ограничений на трансграничные поездки численность граждан, получивших резидентный статус, снизилась с 429 тысяч человек в 2019 году до 349 тысяч человек в 2020 году", - указал Горовой.

Всего на сегодняшний день в России, по данным МВД России, находятся более 6 млн иностранных граждан. Из них 800 тысяч человек - со статусом резидента. Большинство среди них - трудовые мигранты.

Недавно начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант Валентина Казакова рассказывала, что рекордным ранее считался 2010-й год, когда порядка 500 тысяч человек приобрели гражданство РФ. Таким образом, 2021-й год точно побьет рекорд и станет лидером по этой позиции.

Кроме того, Валентина Казакова отмечала, что в настоящее время примерно половина из приобретающих гражданство РФ - это граждане Украины.