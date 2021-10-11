На онлайн-платформе KION с продолжением показывают сериал "Вертинский"

О первых двух сериях писал наш кинообозреватель Валерий Кичин, и в целом оценил их весьма высоко.

"Плавность повествования о такой личности была бы невозможна, неестественна, и придирчивые знатоки биографии Вертинского наверняка отметят множество важных деталей и нюансов, как бы не замеченных сценаристами Авдотьей Смирновой, Анной Пармас и Джоном Шемякиным. Как и "волюнтаризм" авторов, вольно трактующих отношения героя с Верой Холодной или передавших текст "Кокаинеточки" то ли безвестного В. Агатова, то ли самого Вертинского некоему другу-поэту Косте (Сергей Уманов). Очевидно и то, что появлению сериала предшествовала тщательная работа с документальными источниками, лакуны и "прорехи" здесь обдуманны и выполняют свою художественную задачу. С какими-то из решений, возможно, по завершении сериала захочется поспорить, но то, что авторы имеют на них право, по-моему, безусловно. А пока уже две серии, явившись, заставили достать из шкафов полузабытые диски с голосом Вертинского - прошлое страны и героя соединилось с нашим снова неопределенным настоящим".

Я полностью солидаризуюсь с этой оценкой, но, посмотрев уже пять серий (сегодня покажут шестую из восьми), хотел бы добавить несколько своих слов.

Не скрою, я очень люблю кинематограф Авдотьи Смирновой и как сценариста (фильм Алексея Учителя "Дневник его жены" о Иване Бунине в эмиграции, снятый по сценарию Авдотьи Смирновой), и как режиссера ("Два дня", "Кококо", экранизация романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" и другие работы). Люблю не только потому, что сам принял участие как один из сценаристов в создании ее фильма "История одного назначения" об одном важном эпизоде в жизни Льва Толстого в 1866 году. Мне просто всегда нравился и нравится ее кинематограф.

И знаете, почему? Смирнова снимает кино для зрителя. Она никогда не "грузит" зрителя тем, что принято называть "авторским кино". Мне это определение всегда казалось каким-то ложным. Что значит "авторское"? Понятно, что "авторское", если это не конкретный заказ конкретного сериала о конкретных бандитах. Кинематограф Авдотьи Смирновой, несомненно, авторский. Ее стиль, ее беспощадный подход к монтажу, когда в фильме нет ни одной провисающей, занудной сцены, безошибочно узнаваем. Но зритель этого не замечает. Он смотрит просто интересное кино. С интригой, со смысловой наполненностью каждой сцены, каждого даже кадра. С подбором актеров, которые и должны играть этих персонажей.

Сегодня покажут шестую из восьми серий фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский"

Сериал "Вертинский" захватывает с самого начала и не отпускает, надеюсь, до конца. Конечно, и материал благодатный. Биография Вертинского столь насыщена событиями, в том числе и авантюрными, что здесь как будто и не нужно было ничего придумывать. Вот просто возьми его блистательные мемуары и экранизируй. Но серьезный режиссер понимает, что это не так. Экранизировать мемуары и другие источники - это задача документалистов. Важная, но - другая. Задача художественного режиссера - создать образ, который полюбит зритель. Создать образ человека, которого мы не знали. Да, мы слышали и слушаем его песни. Да, Вертинский, как сегодня выясняется, был по-своему гениальный поэт.

Но что это был за человек? Не артист, не поэт, просто - человек?

Выбор на роль Александра Вертинского малоизвестного широкому зрителю Алексея Филимонова мне кажется главной удачей этого сериала и, возможно, главным кинематографическим открытием этого года. Актер, прежде игравший бандитов и охранников, вдруг воплотился в одного из самых нервных, чувственных артистов ХХ века. И как органично произошло это воплощение!

Знаете, о чем этот фильм? О беспредельно добром человеке. Который остается добрым и остается человеком в любой, даже самой стремной ситуации.

Когда Авдотья Смирнова общалась с дочерью Вертинского Анастасией Вертинской, она задала ей самый важный вопрос: какая главная человеческая черта была у ее отца. Она ответила: "Неестественная доброта! Великое сочувствие к людям, бедным в особенности".

Вот это то, что смог показать Алексей Филимонов. Неестественную, в тех условиях, в которых он находился, доброту Вертинского. Смотрите этот фильм как фильм о добром человеке. Этого так мало сегодня и в кино, и в литературе.

Я уже никогда не забуду сцену, когда Вертинский, работая санитаром в военном поезде Первой мировой войны, говорит раненому, который "ворчит" на всех аристократов. "Ну, что ты ворчишь! Я тебя на руках вынес. Я тебе ж... мыл. А ты ворчишь!" "Ворчу, потому что больно". "Ну, тогда ворчи!"

И все это с характерным для Вертинского грассированием. С тем же, с которым он пел "Вы, кажется, любили португальца...".

Главная черта аристократизма Александра Вертинского - это его ровные отношения со всеми людьми

Я думаю, что в фильме Авдотьи Смирновой передана главная черта аристократизма Вертинского, как и вообще главная черта аристократа вообще. Это ровные отношения со всеми людьми. В этом заключается подлинный аристократизм, а не в ином. Вертинский в исполнении Филимонова благороден в общении со всеми. С солдатами, любимыми женщинами, антрепренерами, друзьями по поэтическому цеху, с белогвардейшей, которую блистательно исполняет Анна Михалкова, - со всеми.

И еще там есть один момент, когда Вертинский отдает деньги поэту, которого заставили писать стихи "под него", и говорит: "Никогда не издевайтесь над чужим искусством!"

С нетерпением жду новой серии!