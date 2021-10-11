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11.10.2021,  
17:29
Текст:  Алексей Моисеев

На танк K2NO Black Panther установили активную защиту из Израиля

Южнокорейский основной танк K2NO Black Panther для испытаний в Норвегии получил израильский комплекс активной защиты Trophy.

Боевую машину в характерном для армии этой североевропейской страны камуфляже недавно сфотографировали во время перевозки на трале. Предполагается, что она будет продемонстрирована на 13-й Сеульской аэрокосмической и оборонной выставке. Работа международного форума начнется 19 октября.

Известно, что танк в настоящее время активно предлагают сухопутным войскам иностранных государств. Так, минувшим летом стало известно о его успешных испытаниях в Омане. Предполагается, что, в первую очередь, ими заменят устаревшие M60A1 и М60А3 американского производства, а затем британские Challenger 2. Всего будет закуплено 76 экземпляров.

Норвегия также планирует обновить свой бронетанковый парк, в настоящее время состоящий из полусотни Leopard 2A4. При этом в частях сейчас находится лишь 36 единиц. Наряду с Black Panther будут также испытываться германские Leopard 2A7 NO.

В случае победы, большую часть контракта выполнят норвежские предприятия, где организуют сборку с использованием разработанных в стране компонентов, например, дистанционно-управляемых модулей.

К2 в настоящее время считается одним из самых совершенных иностранных танков в мире. В качестве вооружения на нем применена длинноствольная 120-мм пушка с автоматом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Это техническое решение сократило экипаж до трех человек.

Боекомплект - 40 снарядов. Имеется также спаренный 7,62-мм пулемет и еще один, 12,7-мм зенитный. Система управления огнем позволяет поражать цели на высоких скоростях, как днем, так и ночью.

Фото: Минобороны Украины
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В конструкции применены комплексы активной и динамической защиты, правда, первая, по всей видимости, до сих пор полностью не доработана, и поэтому норвежская сторона предпочла израильский КАЗ.

Мощность двигателя - 1500 л.с., максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 450 км.

При этом до сих пор существуют проблемы с выпуском отечественных трансмиссий, которые могут существенно затруднить экспортные поставки.

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