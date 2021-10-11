Начался прием работ на второй международный фотоконкурс News Photo Awards. A Changing World

11 октября начинается прием работ на второй международный конкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards, который проводит информационное агентство России ТАСС. В этом году он получил название A Changing World.

Участие в конкурсе, как и в прошлом году, бесплатное. Заявки принимаются от фоторепортеров, работающих или сотрудничающих со СМИ.

Победители будут определены в четырех номинациях:

• News ("Новости");

• People & Lifestyle ("Люди и образ жизни");

• Нealthcare ("Здравоохранение");

• Environment ("Окружающая среда").

В каждой номинации будут выбраны два победителя - в категориях за "Лучшую одиночную фотографию" и "Лучшую серию фотографий".

"Наш первый фотоконкурс - News Photo Awards. Overcoming COVID - вызвал огромный интерес мирового профессионального фотосообщества. На него прислали около 4000 снимков из более чем 80 стран. Очень высоким был и уровень работ участников, это отметили все члены жюри. Поэтому мы решили сделать конкурс News Photo Awards ежегодным, -говорит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Для нас как для одного из ведущих информационных агентств мира, которое в этом году к тому же отмечает 95-летие Фотохроники ТАСС, очень важно поддержать фоторепортеров из разных уголков планеты, профессионально делающих свое дело в любых, даже самых непростых условиях, отметить значимость и, не побоюсь этого слова, значительность их сложной, нервной, ответственной, а иногда и очень опасной работы, подчеркнуть уровень их мастерства".

Сбор заявок на конкурс завершится 24 декабря 2021 года. После этого члены жюри, представляющие ведущие мировые СМИ, отберут лучшие снимки и определят победителей, имена которых будут объявлены в марте 2022 года.

Подробнее с условиями участия и правилами конкурса News Photo Awards. A Changing World можно ознакомится на его сайте.

Соцсети конкурса: Instagram, Facebook.