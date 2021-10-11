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11.10.2021 19:19
Рубрика: Общество

Надо ли наделять нерожденных детей правовым статусом

Текст: Елена Яковлева

Нерожденные дети не биомусор! Им необходим правовой статус! У родителей нельзя отнимать возможность похоронить невыжившего при родах ребенка! - судя по разворачивающимся экспертным дискуссиям, нас ждут законодательные новшества, защищающие права нерожденных младенцев. Следуя моде давать законам имена, его предлагают назвать "законом Костреба".

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Дочка Марии Костреба не выжила при родах. Мария рассказывает о невнимании врачей, их промедлении в оказании ей помощи и невызове неонатального врача. В том, были ли допущены врачебные ошибки или нет, разбирается Следственный комитет. Но эта история имела еще одно тяжелое продолжение. Мария, попрощавшись с принесенной ей мертвой дочкой ("у нее уже реснички были и было видно, на кого она похожа") хотела похоронить свою невыжившую во время родов девочку. Родственники привезли справку с кладбища о возможности захоронения, врачи пообещали ей отдать невыжившего ребенка. Но, по словам Марии, уменьшив на 1 см рост младенца и на 20 грамм вес, его решили утилизовать как "отходы класса Б". С ошибками ли врачей она столкнулась или с жесткостью и крайней негуманнностью заскорузлых старых правил, которые врачам запрещено нарушать? На этот вопрос также ответит следствие, но трагическая для Марии ситуация уже сейчас высвечивает крайнюю негуманность того, с чем она столкнулась.

Первой в защиту жизни нерожденных детей обычно подает голос церковь.

- Женщина вынашивает ребенка, а не биоотходы - говорит председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

Он подчеркивает, что "святость жизни это основа человеческого бытия" и напоминает, что в мае 2021 года Русская православная церковь одобрила документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия (его можно прочитать на официальном сайте Патриархии).

Откуда у нас появляются такие бесчеловечные практики? - спрашивает он, - Мы же не относимся к стареньким умершим, как к биоотходам, но как к дедушкам и бабушкам.

По его мнению, нормативы в 500 грамм и 29 см не должны проводить границы между человечностью и бесчеловечностью. "Почему право быть похороненным зависит от роста и веса умершего при родах младенца?" - удивляется он.

Ситуацию отягчает то, что это одна из табуированных тем, считает иерей Федор Лукьянов. Но общество должно стремиться к большей прозрачности, иначе трагические случаи будут порождать бесконечные подозрения медиков либо в садизме, либо в организации не оглядывающегося ни на какую мораль бизнеса по производству плацентарных препаратов.

К таким темам надо возвращаться, несмотря на всю их трудность и неприятность, уверена депутат Государственной думы Инга Юмашева. По ее мнению, уже назрела потребность реформирования законодательства в этой сфере, поскольку методология определения врачебных ошибок не переложена на язык права. Напомнив, что во многих штатах США, в Мексике ребенок в утробе матери фиксируется как "отдельный пациент", она призывает и в России поставить на рассмотрение ключевые вопросы биоэтики. У нас, например, нет уголовной ответственности за смерть ребенка до его рождения даже в том случае, когда есть прямая причинно-следственная связь между действиями врачей и гибелью плода, отмечает Юмашева и напоминает статьи Гражданского и Трудового кодексов, дающие гарантии наследования еще неродившимся ребенком имущества или безопасности беременной женщины.

Право на достойное захоронение ребенка, умершего при родах или до рождения, также должно оставаться естественным правом на достойное прощание с ним матери и отца.

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Настроения общества по отношению к этой теме часто бывают агрессивно-пассивными, отмечает депутат Мосгордумы, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Магомет Яндиев. А трагические ситуации, с которыми сталкиваются родители гибнущих младенцев, между тем продолжают оставаться "в теневом секторе". Он напомнил о законах, защищающих нерожденных детей в Словакии, Чехии, Германии, и призвал соотечественников не оставаться в этой теме "на распутье".

Журналист Екатерина Сажнева напомнила об известной книге Анны Старобинец "Посмотри на него", описывающей опыт мужества и страдания матери, которая решила выносить ребенка только для того, чтобы по-человечески проститься с ним, поскольку после родов он был обречен умереть. Эта книга - уникальный пример и опыт личного нерасчеловечивания.

Немало критики прозвучало из уст экспертов в адрес больничных психологов. Они готовы появиться у роженицы, но часто это поверхностный контакт "по касательной". Как только в дело вступают юристы, психологи убегают.

Ситуации такого рода очень тяжелы, и доводы, логики, резоны врачебного сообщества тоже нуждаются во внимательном рассмотрении и учете. Но законодательство скорее всего будет меняться в сторону ужесточения ответственности за жизнь и смерть нерожденных младенцев, уверены эксперты.

Общество Семья и дети

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