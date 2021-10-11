Научные организации обяжут сообщать об обучении иностранцев

Научные организации наравне с вузами будут обязаны уведомлять миграционные подразделения МВД России о принятии к себе на обучение иностранцев. Об этом говорится в разработанном правоведами полицейского ведомства законопроекте. Документом вносятся изменения в статью 18.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ "нарушение правил уведомления уполномоченных госорганов об обучении или о прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях".

Законопроектом предлагается добавить к подотчетным по указанной статье КоАП образовательным организациям еще и научные. Чтобы и для них была установлена аналогичная административная ответственность.

В МВД напомнили, что Федеральным законом № 115 "О правовом положении иностранных граждан в РФ" образовательные организации обязаны "в установленный срок подавать уведомления о предоставлении иностранному гражданину академического отпуска, о завершении или прекращении обучения либо о самовольном убытии иностранца".

Отмечается, что обязанность по подаче такого уведомления также будет распространяться и на научные организации, которым предоставляется право обучать иностранных граждан по отдельным образовательным программам. Поэтому корреспондирующие изменения вносятся в статью 18.19 КоАП.

По данным за 2020-й год, по статье 18.19 КоАП к административной ответственности в РФ были привлечены 39 должностных лиц образовательных организаций. В 17 случаях правонарушители выплатили штраф. Максимальный штраф для должностных лиц по данной статье составляет 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.