Новости

В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве 18:20
В столице открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения 18:14
Сменился директор "Мосгортранса" 18:13
Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого 18:12
Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи 18:09
На московских заправках вновь подорожал бензин 18:08
МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ 18:07
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма 17:54
Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора 17:42
Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест 17:33
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ 17:30
Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани 17:22
"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник 17:17
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году 17:16
Евросоюз расширил санкционный список из-за Крыма 17:13
Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе 17:05
ДОМ.РФ готовит суперсервис для желающих построить свой дом 16:51
Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 17:42
Рубрика: Экономика

Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора

Текст: Алексей Дуэль
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Добиться переноса строящейся станции по сортировке мусора или любого другого объекта отрасли по обращению с отходами можно будет, обратившись в органы исполнительной власти своего региона.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
ФАС предписала снизить цены на утилизацию мусора в одном из регионов

Такая норма прописана в проекте постановления правительства, размещенного на портале для общественного обсуждения разрабатываемых нормативных актов.

Посмотреть схему размещения объектов по обращению с отходами можно на сайте профильного регионального ведомства, отвечающего за экологию. Их названия в разных субъектах Федерации могут отличаться. Сотрудники ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) проверили все регионы - эта информация везде выложена в открытом доступе.

Выразить свое несогласие с планами строительства того или иного объекта можно во время общественного обсуждения - оно предшествует утверждению каждого проекта и продолжается от одного до трех месяцев - или обратившись в местные органы исполнительной власти, объяснили в Минприроды. Причем обращение может быть как от одного человека, так и коллективным.

"Под окнами жилых домов объект обращения с отходами не появится ни при каких условиях, потому что у объектов должна быть санитарная зона, которая для полигона сейчас составляет 500 метров, а для сортировок - тысячу метров, - сказал "РГ" глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Все основные объекты по обработке отходов будут создаваться рядом с полигонами на удалении от населенных пунктов и будут причинять минимум неудобств гражданам. Но тем не менее, если будут жалобы и обращения, то такие жалобы можно будет подавать в рамках рассмотрения территориальной схемы в процессе общественного обсуждения".

Все проекты объектов по обращению с отходами проходят обязательную предварительную экологическую экспертизу, заверили в министерстве. Специалисты в том числе проверяют возможное негативное воздействие переработки или сортировки на окружающую среду. Без положительного заключения экспертов разрешение на строительство никто не подпишет.

Создание новой инфраструктуры отрасли по обработке отходов - это еще и новые рабочие места, отметил Денис Буцаев. По его словам, жители многих поселков относятся к таким сооружениям не как к потенциальной экологической угрозе, а как к возможному месту работы. И совсем не настаивают не удаление его как можно дальше от дома - им достаточно обязательной санитарной зоны. Так будет проще приходить к началу рабочего дня.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег