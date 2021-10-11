Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора

Добиться переноса строящейся станции по сортировке мусора или любого другого объекта отрасли по обращению с отходами можно будет, обратившись в органы исполнительной власти своего региона.

Такая норма прописана в проекте постановления правительства, размещенного на портале для общественного обсуждения разрабатываемых нормативных актов.

Посмотреть схему размещения объектов по обращению с отходами можно на сайте профильного регионального ведомства, отвечающего за экологию. Их названия в разных субъектах Федерации могут отличаться. Сотрудники ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) проверили все регионы - эта информация везде выложена в открытом доступе.

Выразить свое несогласие с планами строительства того или иного объекта можно во время общественного обсуждения - оно предшествует утверждению каждого проекта и продолжается от одного до трех месяцев - или обратившись в местные органы исполнительной власти, объяснили в Минприроды. Причем обращение может быть как от одного человека, так и коллективным.

"Под окнами жилых домов объект обращения с отходами не появится ни при каких условиях, потому что у объектов должна быть санитарная зона, которая для полигона сейчас составляет 500 метров, а для сортировок - тысячу метров, - сказал "РГ" глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Все основные объекты по обработке отходов будут создаваться рядом с полигонами на удалении от населенных пунктов и будут причинять минимум неудобств гражданам. Но тем не менее, если будут жалобы и обращения, то такие жалобы можно будет подавать в рамках рассмотрения территориальной схемы в процессе общественного обсуждения".

Все проекты объектов по обращению с отходами проходят обязательную предварительную экологическую экспертизу, заверили в министерстве. Специалисты в том числе проверяют возможное негативное воздействие переработки или сортировки на окружающую среду. Без положительного заключения экспертов разрешение на строительство никто не подпишет.

Создание новой инфраструктуры отрасли по обработке отходов - это еще и новые рабочие места, отметил Денис Буцаев. По его словам, жители многих поселков относятся к таким сооружениям не как к потенциальной экологической угрозе, а как к возможному месту работы. И совсем не настаивают не удаление его как можно дальше от дома - им достаточно обязательной санитарной зоны. Так будет проще приходить к началу рабочего дня.