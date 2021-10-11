Названо количество россиян, страдающих ожирением

Эксперт назвал количество россиян с ожирением. Это каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в стране. Такое заявление сделала ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Наталия Мазурина, сообщает РИА Новости.

"В России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением в Российской Федерации", - сказала Мазурина.

Таким образом, если исходить из данных эксперта, то ожирение можно зафиксировать примерно у 39 млн женщин и 22 млн мужчин. Однако, по словам Наталии Мазуриной, Россия пока не входит в большую семерку по частоте этой проблемы.

Эксперт подчеркнула, что ожирение приводит к росту риска сахарного диабета, рака эндометрия, остеоартрозов, желчнокаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний. И, по мнению Мазуриной, государству уже необходимо принимать меры для решения проблемы на своем уровне.