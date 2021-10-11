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Рубрика: Экономика

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Текст: Роман Маркелов
Нобелевскую премию по экономике 2021 года (неофициальное название Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) получили трое лауреатов: канадско-американский экономист Дэвид Кард, вторую половину премии разделили между собой Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс из США.
Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS
Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, Кард удостоен премии "за эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получили премию "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, Владимир Астапкович/РИА Новости
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Лауреаты этого года по-новому взглянули на рынок труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать из естественных экспериментов, отмечается в заявлении. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, указывают там.

"Многие важные вопросы социальных наук связаны с причинно-следственной связью. Как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости? Как более продолжительное образование влияет на чей-то будущий доход? На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы человек не продолжил обучение. Однако лауреаты этого года показали, что на эти и подобные вопросы можно ответить с помощью естественных экспериментов. Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине", - подчеркивают в Нобелевском комитете.

Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Его исследования начала 1990-х бросили вызов общепринятым представлениям, что привело к новому анализу и дополнительным открытиям. Результаты показали, что, например, повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению числа рабочих мест.

Однако данные естественного эксперимента трудно интерпретировать. "Например, продление срока обязательного образования на год для одной группы учащихся (но не для другой) не повлияет на всех в этой группе одинаково. Некоторые студенты все равно продолжили бы обучение, и для них ценность образования часто не является репрезентативной для всей группы. Итак, можно ли вообще сделать какие-то выводы о влиянии дополнительного года в школе? В середине 1990-х годов Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс решили эту методологическую проблему, продемонстрировав, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе", - отмечается в заявлении.

"Исследования Кардом основных вопросов, стоящих перед обществом, и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что эксперименты на природе являются богатым источником знаний. Их исследования существенно повысили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло большую пользу обществу ", - сообщил председатель Комитета по присуждению премий в области экономических наук Питер Фредрикссон.

Кстати

Нобелевская премия по экономике учреждена в 1969 году. Она традиционно присуждается во второй понедельник октября и в силу своего неофициального характера (не относится напрямую к наследию Альфреда Нобеля, ее присуждение не поддерживают его потомки) вынесена за рамки "нобелевской недели". Премия вручается в Стокгольме 10 декабря.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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В 2020 году лауреатами премии Шведского нацбанка стали экономисты из США Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов таких торгов". Наиболее известными учеными и экономистами, получавшими премию за все годы ее существования, являются Саймон Кузнец, Милтон Фридман, Джон Нэш и Джозеф Стиглиц.

Величина Нобелевской премии по экономике - десять миллионов шведских крон. По текущему курсу это чуть больше миллиона долларов США.

Экономика Общество Наука Нобелевская премия

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