Названы лидеры по росту оборотов в онлайне

Новости

Беспилотник дальнего радиолокационного обнаружения разработали в России 10:41
В ПФР рассказали, как получить надбавку в 25% к пенсии 10:26
Роскомнадзор потребовал от Twitch подробную информацию об утечке данных 10:24
Постпред РФ при ЕС призвал Брюссель наладить диалог с Москвой по газу 10:23
Российско-сербский гуманитарный центр в Нише будет расширен 10:21
В Хакасии введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 10:15
Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов 10:14
В США задержали военного, пытавшегося продать секретные данные о подлодках 10:02
Во "ВКонтакте" появились субтитры для видео 10:02
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий 09:49
Новые машины для Арктики создают в России 09:46
Завод АвтоВАЗа в Тольятти возобновил работу на всех линиях. Но ненадолго 09:41
Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года 09:10
Бускетс признан лучшим футболистом финального турнира Лиги наций 08:57
Названы регионы-лидеры по финансовому благополучию 08:51
Российские инспекторы посетят военные объекты в Дании 08:40
Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО 08:10
Медведев: Диалог с Киевом возможен только после смены руководства Украины 07:22
Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой купюры в России 07:09
Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней 07:08
В Малайзии полностью вакцинированы 90 процентов взрослого населения страны 06:53
Видео: В Японском море крейсер "Варяг" сбил крылатую ракету 06:50
Летчики ВВО начали выполнять дозаправку топливом в воздухе 06:11
Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе 05:40
Вильфанд: В центре Европейской России можно загорать при +14 градусах 05:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Названы лидеры по росту оборотов в онлайне

Текст: Алексей Рыбин

Стали известны лидеры по росту онлайн-оборотов в России. За девять месяцев 2021 года ими стали организации, работающие в сферах спорта, фитнеса, микрокредитования и онлайн-образования. Такие данные приводит сервис онлайн-платежей CloudРayments, сообщает ТАСС.

Эксперимент по онлайн-продаже вина может начаться в следующем году

Первое место по росту оборота в онлайне с начала года показали спортивные и фитнес-организации. Обороты там выросли на 47%, при этом средняя сумма покупки с начала года снизилась на 9% - до 2 893 рублей. Как отмечают специалисты, причина роста заключается в том, что все больше спортивных клубов переходят на онлайн-оплату.

Второе место заняли микрокредитные организации. Рост составил 28%, но средняя сумма выдаваемого кредита за год сократилась на 39% - с 10 111 рублей до 6 218 рублей.

На третьем месте оказалось онлайн-образование - здесь онлайн-обороты выросли на 25%. Кроме того, здесь отмечается рост средней суммы покупки на 17%: с 2 981 рублей до 3 474 рублей. По мнению экспертов, свою роль в этом сыграла пандемия, заставившая многих открыть для себя дистанционное обучение.

Также в ТОП-5 по росту оборота в онлайне вошли фирмы по продаже электроники и продуктов питания с показателями 21% и 15% соответственно.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Медведев: Диалог с Киевом возможен только после смены руководства Украины
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой купюры в России
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег