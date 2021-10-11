Названы лидеры по росту оборотов в онлайне

Стали известны лидеры по росту онлайн-оборотов в России. За девять месяцев 2021 года ими стали организации, работающие в сферах спорта, фитнеса, микрокредитования и онлайн-образования. Такие данные приводит сервис онлайн-платежей CloudРayments, сообщает ТАСС.

Первое место по росту оборота в онлайне с начала года показали спортивные и фитнес-организации. Обороты там выросли на 47%, при этом средняя сумма покупки с начала года снизилась на 9% - до 2 893 рублей. Как отмечают специалисты, причина роста заключается в том, что все больше спортивных клубов переходят на онлайн-оплату.

Второе место заняли микрокредитные организации. Рост составил 28%, но средняя сумма выдаваемого кредита за год сократилась на 39% - с 10 111 рублей до 6 218 рублей.

На третьем месте оказалось онлайн-образование - здесь онлайн-обороты выросли на 25%. Кроме того, здесь отмечается рост средней суммы покупки на 17%: с 2 981 рублей до 3 474 рублей. По мнению экспертов, свою роль в этом сыграла пандемия, заставившая многих открыть для себя дистанционное обучение.

Также в ТОП-5 по росту оборота в онлайне вошли фирмы по продаже электроники и продуктов питания с показателями 21% и 15% соответственно.