Названы лучшие экспортеры России

Федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Конкурс проводит Российский экспортный центр (РЭЦ), в состав комиссии входят представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

"Уже не первый год премия "Экспортер года" является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции - это значительный успех, повод для гордости", - отметил председатель Федеральной конкурсной комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам генерального директора АО "РЭЦ" Вероники Никишиной, в этом году на конкурс поступило более 1,8 тысячи заявок.

"Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание "Экспортер года" поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж", - заявила Никишина.

В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях. По решению комиссии в номинации "Прорыв года" первое место разделили две компании.