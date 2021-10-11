Нобелевскую премию по экономике разделят трое исследователей из США

Нобелевскую премию по экономике 2021 года (неофициальное название Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) получили трое исследователей из США. Первую половину получил Дэвид Кард, другую - Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Кард отмечен за исследование влияния на рынок труда минимальной заработной платы, иммиграции и образования. Ангрист и Имбенс награждены "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Нобелевская премия по экономике учреждена в 1969 году. Она традиционно присуждается во второй понедельник октября и в силу своего неофициального характера (не относится напрямую к наследию Альфреда Нобеля, ее присуждение не поддерживают его потомки) вынесена за рамки "нобелевской недели". Премия вручается в Стокгольме 10 декабря.
В 2020 году лауреатами премии Шведского нацбанка стали экономисты из США Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов таких торгов". Наиболее известными учеными и экономистами, получавшими премию за все годы ее существования, являются Саймон Кузнец, Милтон Фридман, Джон Нэш и Джозеф Стиглиц.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021
The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn