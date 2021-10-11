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Текст:   Марина Трубилина 
02:00 11.10.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)

Нужно ли продавать квартиры сразу с мебелью

В правительстве прорабатывается вопрос о том, нужно ли в обязательном порядке оснащать новые квартиры мебелью. Минпромторг поддерживает эту инициативу, сообщили в пресс-службе ведомства. Однако эксперты расходятся во мнениях, насколько это будет востребовано покупателями.

С предложением сделать обязательной меблировку квартир стандартного класса выступила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. По данным "Известий", вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минстрою и минпромторгу рассмотреть эту инициативу.

Фото: iStock
Юрист объяснила, можно ли лишиться квартиры из-за перепланировки

В минпромторге отмечают, что мебель в этом случае будет дешевле для жителя, поскольку застройщик покупает ее по оптовым ценам. Кроме того, новоселы получат возможность заехать в квартиры, готовые к проживанию. Российская мебельная промышленность справится с такой задачей, подчеркивают в ведомстве: объем производства мебели за январь - июль 2021 года вырос на 36% относительно того же периода год назад. Ряд крупнейших застройщиков самостоятельно реализуют аналогичные проекты. Однако решение, будет ли эта опция обязательной для застройщиков, остается в компетенции минстроя, отметили в минпромторге. Пресс-служба минстроя на запрос "РГ" не ответила.

В проектах некоторых застройщиков квартиры с меблировкой уже сейчас занимают до 24%, отмечает управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка. Покупатель может выбрать стандартный или улучшенный кухонный гарнитур с бытовой техникой, а также распашной или раздвижной гардероб. Разница в цене пустой и меблированной квартиры - от 143 тысяч рублей (если выбраны только гардеробы) до 684 тысяч рублей (с улучшенной кухонной мебелью).

"В России люди привыкли делать ремонт самостоятельно. Кто-то нанимает дизайнера, бригаду отделочников, кто-то делает сам", - говорит замгендиректора "Унистрой" Искандер Юсупов. Жилье с отделкой и мебелью выбирают или инвесторы, или семьи, которые съезжают от родителей, продают свою квартиру и им надо сразу переехать, отмечает он. Квартиры с мебелью востребованы в случае ее покупки для сдачи в аренду, например, как курортной недвижимости, отмечает руководитель департамента управления брендом и коммуникациями ГК "Монолит" Дарья Осадчая.

Производство мебели выросло на 36%

Более полные наборы - не только кухни и шкафы, но всю мебель, вплоть до пуфиков, - застройщики предлагают крайне редко. Большого спроса на полностью меблированное жилье не будет, делать это обязательным условием не нужно, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

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