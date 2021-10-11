ОДК завершила сборку газогенератора двигателя сверхбольшой тяги ПД-35

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила сборку газогенератора двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских лайнеров.

Как сообщает пресс-служба корпорации, изготовленный "ОДК-Авиадвигатель" опытный образец уже установлен на испытательном стенде, первые результаты показывают стабильную работу узлов и систем изделия. Газогенераторы считаются основным и самым сложным узлом любого газотурбинного двигателя - его сердцем, как говорят специалисты.

ПД-35 является самым большим в линейке новейших российских авиадвигателей, к примеру, диаметр его вентилятора составляет более трех метров. Разработанный газогенератор станет основой для создания двигателей в диапазоне тяг от 24 до 38 тонн. Газогенератор состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления - именно эта часть приводит силовую установку в движение.

Проект ПД-35 реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха с 2017 года. Газотурбинные двигатели в классе тяги 35 тонн ранее в России не создавались. При разработке силовой установки максимально используется научно-технический задел, созданный в ходе разработки двигателя ПД-14. Также ведутся работы по освоению 18 новых "критических" технологий: создаются новые материалы, покрытия, применяются новые конструктивные решения и технологии.

Для отработки конструктивно-технологических решений для двигателей большой тяги, а также для демонстрации готовности новых технологий к применению в конструкции новых двигателей ведутся работы по созданию демонстрационного газогенератора и двигателя-демонстратора технологий.

"Разработка двигателя ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов прошла важный рубеж - сборку первого демонстратора. Работа над этим велась последние полтора года, специалисты целого ряда предприятий госкорпорации в тесной кооперации готовили базу для начала испытаний и изготавливали узлы изделия. Сейчас демонстратор проходит испытания, его узлы показывают стабильную работу, был обеспечен выход на режим малого газа", - сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Следующий этап испытаний будет проходить в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, где уже идет активная подготовка специализированного стенда. Здесь будет проверена работа демонстрационного газогенератора с подачей на вход нагретого воздуха под давлением, что моделирует условия работы газогенератора в составе двигателя.

"В данный момент газогенератор проходит испытания в условиях стандартной атмосферы в соответствии с утвержденной программой. Испытания должны подтвердить принципиальную работоспособность конструкции газогенератора. Кроме того, по их итогам можно будет оценить параметры узлов, определенные техзаданием", - сказал управляющий директор-генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

Созданные на базе газогенератора ПД-35 двигатели большой тяги смогут применяться на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах.