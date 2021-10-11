Опрос: Америку все больше охватывают идеалы марксизма и социализма

Все больше американцев разделяют марксистские и социалистические идеи, и даже поддерживают демонтаж капиталистической системы. И это не цитата из архивов Коминтерна - таковы, как пишет The Washington Times, результаты исследования, проведенного Христианским университетом Аризоны.

Социологи опросили около двух тысяч американцев из разных слоев общества по всей стране и выяснили, что "каждый третий поддерживает с десяток идей марксизма, например, в том, что касается межрасовых отношений или религии", "отказа от частной собственности или традиционной морали". Особенно это касается молодого поколения.

Так, более четверти (27 процентов) опрошенных критически относятся к краеугольному для Америки институту частной собственности, считая, что он ведет к экономической несправедливости и вредит обществу. А расовые лозунги марксистов активно используются движением Black Lives Matter.

Такие результаты исследователей на первый взгляд могут казаться абсурдными, ведь если эти идеи столь популярны в США, то логично предположить, что на выборах политики-социалисты получали бы заметную поддержку. На самом деле отчасти так и происходит, но этот тот случай, когда бренд имеет значение.

Американцы могут разделять идеи, не подозревая к какому течению они относятся, но сами слова "марксизм", "коммунизм" и "социализм" со времен "холодной войны" остаются едва ли не ругательством. В США для политика открыто называть себя марксистом или социалистом - прямой путь в никуда. "Американцы не хотят, чтобы их считали марксистами, но они не знают каковы принципы марксизма, и по незнанию поддерживают их, - поясняют исследователи. - Примерно 10 процентов американцев срослись с марксистскими идеями и ежедневно исходят из них при принятии решений, но только 1 процент называет марксизм своим мировоззрением". "Это говорит о том, что американцы открыты почти любой идеологии. Они не привержены какому-то конкретному мировоззрению, но их привлекают разные взгляды, которые соответствуют их личным интересам в конкретный момент", - поясняет глава группы социологов Джордж Барна.

Тем не менее, политики, поддерживающие социалистические по своей сути идеи, действительно есть в сегодняшней Америке. И они получают все большую поддержку электората. Ядро американских социалистов ныне сформировалось в лице прогрессивного крыла Демократической партии. Если лет пять назад из политиков такого рода год назад на слуху был разве что чудаковатый сенатор от Вермонта Берни Сандерс, то сейчас это целая плеяда конгрессменов, чьи идеи материализуются в законодательстве. Противостояние центристов и "леваков" - пожалуй, одно из самых интересных действ в сегодняшней американской внутренней политике. Например, сейчас идет обсуждение триллионных пакетов о модернизации инфраструктуры США и об увеличении социальных расходов. И по нескольким позициям президент-демократ Джозеф Байден встал на сторону "левых", которых конкуренты и называют социалистами.

"Это заметный политический сдвиг, - считает профессор Христианского университета Аризоны Трейси Мансил. - У нас бывали небольшие вспышки социализма в XX веке, но это похоже на поворотный момент".

На такую тенденцию указывали и другие соцопросы. Например, в прошлом году исследование YouGov выявило, что 26 процентов американцев поддерживают "постепенный демонтаж капиталистической системы для замещения ее на более социалистическую".