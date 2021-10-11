Опрос: Америку все больше охватывают идеалы марксизма и социализма

Новости

Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы 16:04
Общественники заявили о сезонном подорожании лекарств в аптеках 15:59
Bloomberg назвал Россию самой привлекательной страной для инвестиций 15:57
Путин объявил о появлении новой мясной породы кур 15:41
В Перми сообщили о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе 15:30
В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии 15:26
Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе 15:22
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан 15:14
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 15:47
Рубрика: В мире

Опрос: Америку все больше охватывают идеалы марксизма и социализма

Текст: Игорь Дунаевский
Все больше американцев разделяют марксистские и социалистические идеи, и даже поддерживают демонтаж капиталистической системы. И это не цитата из архивов Коминтерна - таковы, как пишет The Washington Times, результаты исследования, проведенного Христианским университетом Аризоны.

Социологи опросили около двух тысяч американцев из разных слоев общества по всей стране и выяснили, что "каждый третий поддерживает с десяток идей марксизма, например, в том, что касается межрасовых отношений или религии", "отказа от частной собственности или традиционной морали". Особенно это касается молодого поколения.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе

Так, более четверти (27 процентов) опрошенных критически относятся к краеугольному для Америки институту частной собственности, считая, что он ведет к экономической несправедливости и вредит обществу. А расовые лозунги марксистов активно используются движением Black Lives Matter.

Такие результаты исследователей на первый взгляд могут казаться абсурдными, ведь если эти идеи столь популярны в США, то логично предположить, что на выборах политики-социалисты получали бы заметную поддержку. На самом деле отчасти так и происходит, но этот тот случай, когда бренд имеет значение.

Американцы могут разделять идеи, не подозревая к какому течению они относятся, но сами слова "марксизм", "коммунизм" и "социализм" со времен "холодной войны" остаются едва ли не ругательством. В США для политика открыто называть себя марксистом или социалистом - прямой путь в никуда. "Американцы не хотят, чтобы их считали марксистами, но они не знают каковы принципы марксизма, и по незнанию поддерживают их, - поясняют исследователи. - Примерно 10 процентов американцев срослись с марксистскими идеями и ежедневно исходят из них при принятии решений, но только 1 процент называет марксизм своим мировоззрением". "Это говорит о том, что американцы открыты почти любой идеологии. Они не привержены какому-то конкретному мировоззрению, но их привлекают разные взгляды, которые соответствуют их личным интересам в конкретный момент", - поясняет глава группы социологов Джордж Барна.

Тем не менее, политики, поддерживающие социалистические по своей сути идеи, действительно есть в сегодняшней Америке. И они получают все большую поддержку электората. Ядро американских социалистов ныне сформировалось в лице прогрессивного крыла Демократической партии. Если лет пять назад из политиков такого рода год назад на слуху был разве что чудаковатый сенатор от Вермонта Берни Сандерс, то сейчас это целая плеяда конгрессменов, чьи идеи материализуются в законодательстве. Противостояние центристов и "леваков" - пожалуй, одно из самых интересных действ в сегодняшней американской внутренней политике. Например, сейчас идет обсуждение триллионных пакетов о модернизации инфраструктуры США и об увеличении социальных расходов. И по нескольким позициям президент-демократ Джозеф Байден встал на сторону "левых", которых конкуренты и называют социалистами.

"Это заметный политический сдвиг, - считает профессор Христианского университета Аризоны Трейси Мансил. - У нас бывали небольшие вспышки социализма в XX веке, но это похоже на поворотный момент".

На такую тенденцию указывали и другие соцопросы. Например, в прошлом году исследование YouGov выявило, что 26 процентов американцев поддерживают "постепенный демонтаж капиталистической системы для замещения ее на более социалистическую".

В мире США

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине