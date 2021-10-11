Павел Дуров назвал три самые недооцененные вещи в жизни

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, которому исполнилось 37 лет, опубликовал новый пост на своем канале, в котором перечислил самые недооцененные и переоцененные вещи в жизни.

По мнению Дурова, недооценены сон (он повышает иммунитет, креативность и психологические благополучие), природа ("это среда, в которой мы биологически должны чувствовать себя хорошо") и одиночество (оно, по словам Дурова, дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы).

В то же время, считает основатель Telegram, переоценены:

- Большие города. Это источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но жить в стороне, считает Дуров.

- Рестораны. Они предлагают самый медленный и неэффективный способ питания. Домашняя готовка позволяет придерживаться здоровой диеты и контролировать состав пищи.

- Жаркая погода. Солнечная активность не только расслабляет и может приводить к раку и преждевременному старению. Низкие температуры "делают ясными дух, тело и разум".

- Мода. Стремление бесконечно следовать новым тенденциям - это дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для более важных вещей.

- Недвижимость. Покупка жилья - это сомнительная инвестиция, которая ограничивает. Аренда дает возможности для мобильности и знакомства с новыми местами.

- Социальные сети. Непрерывный поток "мусора" из соцсетей негативно влияет на ощущение счастья и творческие способности. "Отключение от этих интернет-сервисов - лучшее, что можно сделать", считает основатель "ВКонтакте".

- Советы от знаменитостей. Известные люди часто дают советы в областях знаний, где они некомпетентны. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.

Последние два пункта звучат в определенной степени как ирония, поскольку Павел Дуров создал крупнейшую в России социальную сеть, а также является знаменитостью.