Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных

Предложение ввести штрафы для невакцинированных в России нереализуемо. Это противоречит характеру социального государства, заявил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков по просьбе журналистов прокомментировал предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении штрафов в размере 5 тысяч рублей для компенсации средств, которые тратятся на больных, невакцинированных от коронавируса. "Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал Песков.

"Они противоречат социальному характеру нашего государства, который записан в Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства - это Владимир Путин", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Дело просто в сознательности граждан и необходимости понять, что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует", - пояснил Песков. По его словам, с пандемией нужно бороться всеми доступными способами, в первую очередь разъясняя необходимость вакцинации.