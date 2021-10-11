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Рубрика: Власть

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных

Текст: Кира Латухина

Предложение ввести штрафы для невакцинированных в России нереализуемо. Это противоречит характеру социального государства, заявил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Песков по просьбе журналистов прокомментировал предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении штрафов в размере 5 тысяч рублей для компенсации средств, которые тратятся на больных, невакцинированных от коронавируса. "Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал Песков.

"Они противоречат социальному характеру нашего государства, который записан в Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства - это Владимир Путин", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Дело просто в сознательности граждан и необходимости понять, что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует", - пояснил Песков. По его словам, с пандемией нужно бороться всеми доступными способами, в первую очередь разъясняя необходимость вакцинации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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