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11.10.2021 14:15
Рубрика: Власть

Песков объяснил низким уровнем вакцинации высокую смертность от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Президент давно взял ситуацию с противодействием коронавирусу в свои руки, этим занимаются на федеральном уровне ежедневно, сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Для граждан созданы все условия для спасения жизни через прививки, подчеркнул он.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

На вопрос, не пора ли ввести жесткие меры и в курсе ли Владимир Путин происходящего "ужаса" с коронавирусом, Песков заявил, что глава государства ситуацию "давно взял в свои руки, и на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе".

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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"Сделано главное - для граждан созданы все условия, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - продолжил пресс-секретарь главы государства. "Да, действительно уровень вакцинации у нас непозволимо маленький. Отсюда такая большая смертность", - сказал он.

"Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни - это прививка", - сказал Песков. "И мы каждый раз используем любую возможность, чтобы обратиться ко всем гражданам с простым призывом: идите и сделайте прививки. И также призываем СМИ: повторяйте это сто раз в день", - заметил он.

На вопрос журналиста о том, не стоит ли ввести штрафы и жесткие меры, пресс-секретарь президента заметил, что многие регионы действуют в зависимости от резервного количества койкомест - а оно во многих регионах стремительно сокращается потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает. Те регионы, где количество резервных койкомест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры, а где есть НЗ - в ином режиме принимают меры, все-таки есть наработанный опыт, не первый год пандемия, пояснил он.

Главная задача - идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения увеличения количества заболевших и обеспечением условий, чтобы экономика могла дальше работать и люди могли зарабатывать деньги, заключил Песков.

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