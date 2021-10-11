Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях

Статья зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева по украинской проблематике отражает то, что неоднократно декларировалось Россией на различных уровнях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством", - отметил представитель Кремля.

"В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях", - добавил он.