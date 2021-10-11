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Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери"

Новости
    11.10.2021, 16:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился англоязычный трейлер четвертого сезона сериала "Звездный путь: Дискавери". Премьера запланирована на 18 ноября.

Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
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События происходят за 10 лет до оригинального "Звездного пути" и описывают путешествия USS Discovery. Офицеры звездного флота сталкиваются с инопланетными и неизвестными им вещами. Судя по трейлеру, команду ожидают новые приключения и испытания в межгалактических путешествиях. По ходу повествования часто звучит фраза "Только не в мою смену".

Режиссеры - Олатунде Осунсанми, Джонатан Фрейкс, сценарий от мастеров Брайна Фуллера и Алекса Курцмана. Главную роль играет темнокожая актриса Сонекуа Маротин-Грин, также в сериале есть линия гомосексуальной пары, роли в которой достались Энтони Рэппу и Уилсону Крузу.

Сериал был продлен на четвертый сезон уже через день после премьеры третьего.

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