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"Звездный путь: Дискавери" продлили на четвертый сезон

Новости
    19.10.2020, 12:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Чрезвычайной "прогрессивности" сериал CBS All Access "Звездный путь: Дискавери", только что - 15 октября - зашедший на свой третий сезон, уже через день после премьеры был продлен на четвертый.

Об этом передает Variety, уточняя, что авторы шоу, Алекс Куртцман и Мишель Парадайз, были настолько уверены в успехе своего инновационного предприятия заранее, что сценарий сезона у них уже готов. А съемки официально стартуют 2 ноября.

Премьеру, если Солнце не упадет на Землю, стоит ждать, вероятно, в наступающем году.

Как отмечает издание, на вселенную "Стартрека" CBS в последние годы делает большие ставки. В частности, на второй сезон продлены "сольник" капитана Пикара (Star Trek: Picard) и мультфильм для взрослых "Нижние палубы" (Star Trek: Lower Decks), плюс готовится сериал "Звездный путь: Странные новые миры" (Star Trek: Strange New Worlds), спин-офф "Дискавери".

Фото: kinopoisk.ru
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Также в закромах франшизы еще один спин-офф на два сезона - веб-сериал Курцмана и Фуллера "Звездный путь: Короткометражки" (Star Trek: Short Treks).

Кроме того, были обещаны спин-офф про капитана Джорджиу, персонажа Мишель Йео, и детский анимационный "Стартрек" для канала Nickelodeon.

Напомним. Новый "Звездный путь" еще в 2017-м мощно опередил время, сделав главной героиней шоу чернокожую женщину - Сонекуа Маротин-Грин сыграла капитана Майкл Бёрнем.

Также в "Звездном пути" есть открытая "семейная" гомосексуальная пара, которую изображают "квир и бисексуал" Энтони Рэпп, тот самый, что обвинил Кевина Спейси в педофильских к нему домогательствах в середине восьмидесятых, и чернокожий гей-активист Уилсон Круз.

Ну а чтобы окончательно соответствовать всем необходимым ныне параметрам, с третьего сезона в программу завезли еще и трансгендерного и небинарного героев. Дрим-тим, так сказать.

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