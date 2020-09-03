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В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара"

Новости
    03.09.2020, 19:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вы только полюбуйтесь, какая прелесть. Наряду с миром "Звездных войн", где, согласно ряду предположений, вот-вот может появиться шоу о героине-лесбиянке, по части актуалочки продолжает активно шевелиться и "Звездный путь".

Фото: instagram.com/ kyliejenner
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Как передает Daily Mail, в сериал "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery) впервые в истории франшизы-долгожителя введут трансгендерного и небинарного персонажей.

По имеющимся данным, уже в следующем месяце в третьем сезоне шоу появятся девятнадцатилетний актер-трансгендер Иэн Александр и небинарная Блю дель Баррио. У них роли неких Грея и Адиры соответственно.

Шоу возвращается на экраны 15 октября на CBS. В сезоне анонсированы тринадцать эпизодов.

Фото: kinopoisk.ru
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Как отмечает ресурс, Александр, известный/ая/ое по роли Бака Ву в удивительном сериале The ОА, стал первым открытым трансгендерным азиатско-американский актером на ТВ - такое вот ошеломляющее достижение. Для небинара Блю роль в столь крупном проекте станет дебютом, ранее этот человек снимался только в короткометражках.

Согласно уверениям продюсера шоу, данный смелый шаг должен вновь выпукло показать, что в светлом будущем человечество благополучно избавится от каких-либо ярлыков и размежеваний. В том числе и по половым признакам.

При этом стоит напомнить, что для "Стартрека" не впервой ломать об колено шаблоны, ведь в 2017-м Star Trek: Discovery уже мощно опередил время, сделав главной героиней чернокожую женщину - Сонекуа Маротин-Грин сыграла капитана Майкл Бёрнем. Также в "Звездном пути" есть и открытая "семейная" гомосексуальная пара, которую изображают "квир и бисексуал" Энтони Рэпп, тот самый, что обвинил Кевина Спейси в педофильских к нему домогательствах в середине восьмидесятых, и чернокожий гей-активист Уилсон Круз.

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