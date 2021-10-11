Полсотни российских кинокомпаний представляют фильмы, сериалы и телешоу во Франции

Крупнейший рынок аудиовизуального контента MIPCOM начинает свою работу 11 октября. Мероприятие впервые с начала пандемии пройдет в очном формате во Дворце фестивалей в Каннах и продлится по 14 октября. Для тех, кто не доедет до Лазурного берега, все будет организовано в онлайн-формате на цифровой платформе рынка. Параллельно с индустриальным мероприятием в Каннах состоится четвертый международный фестиваль сериалов Canneseries, который также будет транслироваться онлайн с 8 по 13 октября.

Российская индустрия не может пропустить такое событие - тем более, что наши успехи на международном уровне в этого году впечатляют всех, включая нас самих. В MIPCOM и MIPJunior (рынок детского контента) примут участие более 50 российских компаний, из них 18 столичных будут участвовать в рамках бизнес-миссии Made in Moscow Московского экспортного центра (МЭЦ) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Оператор бизнес-миссии - Роскино.

Россия представит в Каннах новые сериалы, фильмы, ТВ-форматы, анимацию и сервисные услуги. Однако некоторые проекты вырвались вперед - они участвуют в активностях MIPCOM наряду с "коллегами" из других стран, и это считается весьма престижным. Так, проект студии "Союзмультфильм", анимационный фильм "Лудлвилль", стал одним из 5 финалистов питчинга MIPJunior Project Pitch, который ежегодно отбирает проекты с наибольшим потенциалом для развития. "Лудлвилль" - единственный проект из России, который вышел в финал. Всего в конкурсе приняли 115 проектов из 41 страны и 93 компании.

В основной конкурс международного фестиваля сериалов Canneseries отобран российский сериал "Сны Алисы" производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Об этом "РГ" писала отдельно. Показ сериала, также ставшего единственным проектом из России в основном конкурсе, пройдет в Каннах 10 октября.

13 октября во Дворце Фестивалей и онлайн на платформе рынка состоится презентация Московского экспортного центра (МЭЦ), в рамках которой международные партнеры смогут ознакомиться с новыми предложениями и разработками российских компаний. Модератор презентации - генеральный директор группы компаний Star Media Мария Гречишникова.

В шоукейсе бизнес-миссии Made in Moscow примут участие анимационная студия "Союзмультфильм", Wizart Animation, студия анимации Platoshka, "Агама Фильм", "Медиа Основа", анимационная студия "Карамель и Ко", "Один - Медиа", "Амекс медиа", Meriot, "АВК продакшн", "КиноАтис", Russian World Vision, R-media, Rocket Fox, net-film, "Пониматика", сервисные компании "Кириллица" и Cerebro. Все компании также будут представлять свой контент и проводить переговоры, в том числе на онлайн-платформе рынка.

За последние 2 года "MIPCOM 2021 станет первым глобальным мероприятием для индустрии контента, которое пройдет в очном формате. За время пандемии и дистрибьюторы, и закупщики контента пережили непростой период, вынужденный переход в онлайн даже самых масштабных мероприятий, и сейчас отрасль постепенно возвращается к своей привычной работе. Несмотря на то, что для россиян въезд на территорию Франции пока закрыт из-за эпидемиологической ситуации в мире, проекты из России громко заявят о себе на рынке", - отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIPCOM и MIPTV в России, Украине и СНГ).

В этом году основными спикерами MIPCOM станут генеральный директор Channel 4 Алекс Махон, основатель и генеральный директор WeMake Бушра Реджани и соучредитель и генеральный директор Global Citizen Хью Эванс. Известный писатель и шоураннер Марк Леви присоединится к одной из сессий, чтобы представить эксклюзивные кадры экранизации своего романа-бестселлера "Те слова, что мы не сказали друг другу".

В целом же на MIPCOM особый акцент будет сделан на социальные проблемы - в программе конференции пройдут дискуссии о социальном влиянии программ Global Citizen и сессии с участием женщин-лидеров в индустрии. Дискуссионную панель Women in Global Entertainment Power Lunch, которая состоится при поддержке A+E Networks и издания The Hollywood Reporter, а также мероприятия FRAPA: Formats Summit иFormats Workshop, посетит представительница российской компании Star Media - член организации FRAPA.

Кстати, если уже зашла речь об этой компании - она намерена представить на MIPCOM несколько новинок: детектив "Подражатель", второй сезон триллера "Холодные берега" под названием "Холодные берега. Возвращение". Компания также предложит международным партнерам военную драму "Черное море", продолжение исторического детектива "Анна-детективъ", первый сезон которого получил большую популярность на крупнейшем стриминговом сервисе Amazon Prime в 13 странах и попал в список лучших мистических сериалов. Более того, буквально на прошлой неделе сериал вышел и на Netflix. Кроме готовой кинопродукции, компания анонсирует работу над полнометражным документальным фильмом "Большой". Масштабный проект будет реализован совместно с Первым каналом и онлайн-кинотеатром KION в копродукции с ведущей немецкой компанией Kinescope film, телеканалом Arte и Salzgeber. В декабре 2020 года Star Media запустила сервис ContentScan для защиты интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством. Осенью 2021 года компания объявила о запуске собственного онлайн-кинотеатра LAVA для русскоязычной аудитории за рубежом в сотрудничестве с OTTera, американским лидером в разработке и адаптации новейших передовых технологий.

Компания "ГПМ РТВ" планирует показать социальную драму "Контакт", премьерный проект 2022 года - сериал "Стрим" и приключенческий фолк-триллер "Территория". От канала ТВ 3 компания представит сериалs "Историк" и "Документалист: охотник на призраков".

Среди проектов телеканала "Пятница!" - семейная комедия "Олег", подростковое драмеди "Аль-Капотня", а также новый оригинальный формат "Битва Сватов" и гибридное ТВ+ТикТок шоу "ТикТок Талант". Компания планирует завершить начатые переговоры и найти партнеров в Латинской Америке, Прибалтике и Восточной Европе.

"Совтелеэкспорт" представит на рынке новые проекты из каталога ВГТРК. Среди телесериалов - историческая драма "Обитель" по одноименному роману Захара Прилепина и детективная драма "Закрытый сезон". Кроме того, партнерам из разных стран будет предложен полнометражный художественный фильм "Земля Эльзы". В планах компании анонсировать сделки с Мексикой, Китаем, Латинской Америкой, США.

В портфеле телеканала НТВ - спортивная драма "Мастер" о сильнейшей гоночной команде "КАМАЗ-мастер" и сериал "Немцы". Канал презентует продолжения популярных сериалов - второй сезон триллера "По ту сторону смерти", третий сезон комедийного детектива "Динозавр", четвертый сезон остросюжетной мелодрамы "Скорая помощь" и шестой сезон сериала "Пес". Среди non-scripted форматов канала - ток-шоу "Секрет на миллион" и музыкальный проект "Суперстар! Возвращение".

Art Pictures Distribution представит спортивную драму "Регби", комедийные сериалы "Совершенно летние" и "По колено", 5-й сезон сериала "Ивановы-Ивановы", сериал "Братья" и комедийный сериал о случайном путешествии во времени "Гости из прошлого". Кроме того, компания покажет на рынке драмеди режиссера Михаила Идова "Джетлаг", сериал режиссера Сангаджиева "Балет" о возвращении на сцену Большого театра бывшей танцовщицы и первый сериал Федора Бондарчука - 8-серийную психологическую драму "Псих" из линейки more originals стримингового сервиса more.tv.

Start выступит на MIPCOM с оригинальными сериалами видеосервиса: комедия о семье вампиров из Смоленска "Вампиры средней полосы" - участник фестиваля Series Mania и самый обсуждаемый сериал весны в социальных сетях в России по версии YouScan, психологический триллер о неординарном переговорщике "Медиатор" и мистическая драма о необычном водителе такси "Пассажиры" - номинант BANFF Rockie Awards и Seoul International Drama Awards. Компания планирует охватить новые для себя рынки - Латинскую Америку, Океанию и Азию, а также поддержать текущие контакты с европейскими и американскими партнерами.

All Media (a Start Company) подготовила для Франции фильм "Литвяк" о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, триллер "Соври мне правду" с Дарьей Мельниковой и Павлом Прилучным в главных ролях, драму "Голиаф" об учителе, который теряет жену и планирует отомстить за нее местному криминальному авторитету, а также проект "Небесная команда" о трагической гибели команды "Локомотив" в авиакатастрофе. В планах All Media на рынке - сделки по этим картинам и поиск дистрибьюторов на новых территориях. Компания также заинтересована в поиске партнеров для копродукции драмы "Голиаф" (фильм уже в производстве).

"Марс Медиа Энтертейнмент" представляет на MIPCOM новую 12-серийную приключенческую мелодраму "Русский пленник" про казака Алеху, оказавшегося на чужбине в рабстве у османского султана, фильмы "Пальма" о расставании с хозяином овчарки по кличке Пальма и "В плену у сакуры" - японско-русский исторический проект о любви русского военнопленного и японской девушки.

"Сигнал Медиа " - единственный российский экспонент на выставке MIPCOM 2021, который на своем стенде выставил более 350 часов нового контента различных жанров. В числе проектов компании - документальные циклы "Самый-Самый", "Анатомия Монстров", "Дай порулить!", анимационные проекты "Герои Энвелла: Выйти из игры" и "Морики Дорики", а также художественный фильм "Последнее Испытание".

Студия "Мельница" подготовила для Канн новый сезон телешоу "Лунтик и его друзья" по сценарию голливудского сценариста Пола Пименты. Премьера сериала скоро состоится на Spacetoon TV, также студия завершает сделку с американской платформой Klooma по 52 эпизодам шоу в формате 2D и семейному ситкому "Барбоскины на даче". "Студия "Мельница" также представит два анимационных фильма - дошкольную комедию "Барбоскины на даче" (2020), которая уже была успешно продана в Северную Америку (Grindstone), Турцию (CNS), на территории Ближнего Востока и Северной Африки (Front Row), в Скандинавию (Cinetel) и Тайвань (Muse), и премьеру новой части "Трех богатырей" - анимационной франшизы, которая в течение 17 лет лидирует в прокате российских кинотеатров каждый праздничный сезон," - комментирует Светлана Барабанщикова, директор по международному развитию кинокомпании СТВ.

Это всего лишь часть проектов, которые отправятся на рынок в Канны этой осенью. Крупнейшие киноиндустриальные издания уже составляют советы по "шопингу" - какие фильмы и сериалы, а также телешоу в какую страну лучше покупать. "РГ" последит за работой MIPCOM в этом году в онлайн-формате, и по итогам работы рынка расскажем нашим зрителям о самых интересных премьерах и достижениях российской делегации. Ведь в наше время контент путешествует быстро - его не пугают границы, ему не нужны прививки. В течение нескольких месяцев после MIPCOM все уже будет на наших экранах.