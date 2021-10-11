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11.10.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Предприятия обяжут устранять экологический вред с 1 сентября 2022 года

Текст: Алексей Дуэль
Полностью устранять экологический вред, возникающий в процессе работы химических и нефтеперерабатывающих комбинатов, а также других производств, имеющих дело с опасными веществами, их собственники будут обязаны с 1 сентября 2022 года. Такие нормы содержит подготовленный правительством законопроект, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, документ был поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идея создания такого закона появилась в процессе ликвидации промышленной площадки в городе Усолье-Сибирское. Там на территории прекратившего свою работу комбината "Усольхимпром" были обнаружены залежи опасных веществ, которые не были своевременно вывезены и захоронены должным образом. Для рекультивации местности потребовалось привлекать множество специалистов самых разных организаций. А так как собственника площадки обнаружить не удалось, платить за все работы пришлось из бюджета.

Фото: Анатолий Медведь
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Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов, отметила Виктория Абрамченко.

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока их эксплуатации должны разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия, добавила вице-премьер. Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют его и продлевают срок работы. При этом все проводимые мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой.

Вице-премьер отметила, что продление срока эксплуатации возможно только в случае положительного заключения государственной экспертизы проектной документации с обязательным экологическим аудитом. Кроме того, надо оценить стоимость всех ликвидационных работ и заручиться финансовым обеспечением их выполнения. Возможные варианты: банковская гарантия, договор поручительства или резервный фонд на счете эскроу.

Контролировать обоснованность расчета финансового обеспечения и результаты выполнения плана и выдавать заключение будет Росприроднадзор, заверила Виктория Абрамченко. Если предусмотренные планом ликвидации работы не будут выполнены, их стоимость надо будет заплатить в бюджет. Возможные санкции за нарушение этого правила: запрет на выплату дивидендов до выполнения этого обязательства или предоставления нового плана ликвидационных мероприятий с положительным заключением госэкоэкспертизы и необходимым финансовым обеспечением.

При продаже предприятия новый собственник обязан будет подтвердить свою состоятельность для выполнения всех ликвидационных мероприятий.

"Новый собственник должен четко понимать и быть готовым нести ответственность за "наследие", которое он покупает, - отметила Виктория Абрамченко. - Накопленный вред ни для кого не должен быть сюрпризом. Если проведена сделка, то вместе с промышленным предприятием новый собственник приобретает и ответственность за генеральную уборку территории и ликвидацию эковреда".

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