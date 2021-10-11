Премьер Ирака заявил о поимке одного из лидеров ИГ

Спецслужбы Ирака захватили одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Сами Джасима, отвечавшего за финансы. Об этом рассказал премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

"Пока наши герои из ISF (службы безопасности) сосредоточились на обеспечении безопасности во время выборов, их коллеги из INIS (разведки) провели сложную внешнюю операцию по поимке Сами Джасима, который отвечал за финансы ИГ, заместителя Абу Бакра аль-Багдади", - написал глава правительства Ирака на своей странице в Twitter.

По данным местных СМИ, операция была проведена за пределами страны, однако больше подробностей не приводится.

Сами Джасим был заместителем главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в 2019 году. Однако он был приближен и к нынешнему лидеру группировки Абдалле Кардашу.