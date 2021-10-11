Премьер Ирака заявил о поимке одного из лидеров ИГ

Новости

Полицейские обнаружили арсенал незаконного оружия в квартире москвича 11:53
Китай раскритиковал действия США на европейском энергетическом рынке 11:48
Названы лучшие экспортеры России 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 5002 новых случая COVID-19 11:43
В Татарстане рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе 11:42
Глава евродипломатии Боррель: Европе понадобится больше российского газа 11:42
В Якутии предложили ввести QR-коды для массовых мероприятий 11:36
Роспотребнадзор связал рост заболеваемости чумой с изменением климата 11:34
Дезинфектор, обвиняемый в отравлении арбузом, переведен под домашний арест 11:32
В России в этом году был выявлен один случай заражения птичьим гриппом 11:30
Введут ли в Москве ограничения по COVID-19 11:18
Стоимость нефти выросла из-за дорогого газа 11:13
Беспилотник дальнего радиолокационного обнаружения разработали в России 10:41
Челябинские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе парашютиста 10:40
Стоимость алюминия впервые за 13 лет превысила 3000 долларов за тонну 10:38
Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону 10:27
В ПФР рассказали, как получить надбавку в 25% к пенсии 10:26
Роскомнадзор потребовал от Twitch подробную информацию об утечке данных 10:24
Постпред РФ при ЕС призвал Брюссель наладить диалог с Москвой по газу 10:23
Российско-сербский гуманитарный центр в Нише будет расширен 10:21
В Хакасии введут новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 10:15
Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов 10:14
В США задержали военного, пытавшегося продать секретные данные о подлодках 10:02
Во "ВКонтакте" появились субтитры для видео 10:02
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 11:45
Рубрика: В мире

Премьер Ирака заявил о поимке одного из лидеров ИГ

Текст: Юрий Когалов

Спецслужбы Ирака захватили одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Сами Джасима, отвечавшего за финансы. Об этом рассказал премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками

"Пока наши герои из ISF (службы безопасности) сосредоточились на обеспечении безопасности во время выборов, их коллеги из INIS (разведки) провели сложную внешнюю операцию по поимке Сами Джасима, который отвечал за финансы ИГ, заместителя Абу Бакра аль-Багдади", - написал глава правительства Ирака на своей странице в Twitter.

По данным местных СМИ, операция была проведена за пределами страны, однако больше подробностей не приводится.

Сами Джасим был заместителем главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в 2019 году. Однако он был приближен и к нынешнему лидеру группировки Абдалле Кардашу.

В мире Ближний Восток Ирак

Главное сегодня

Медведев: Диалог с Киевом возможен только после смены руководства Украины
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах
Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой купюры в России
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче перенесет COVID-19
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине