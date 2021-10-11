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11.10.2021 03:15
Рубрика: Происшествия

Приставы начали процедуру взыскания 8,9 миллиона рублей с Тwitter

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Служба судебных приставов начала процедуру принудительного исполнения судебного решения о взыскании с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 млн рублей. Информация о возбуждении исполнительного производства появилась в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Такая сумма сложилась из трех штрафов, назначенных всемирно известной компании мировым судьей 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ удалить информацию, устранение которой обязательно в соответствии с законами РФ.

Фото: iStock
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Начиная с 2017 года до середины мая нынешнего года Роскомнадзор выявил 5,9 тысячи запрещенных материалов в Twitter, включая детскую порнографию, пронаркотический контент, содержащий в том числе прямые ссылки на то, где можно купить наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер.

В том числе размещались прямые призывы совершить самоубийство.

Поскольку компания долгое время не выполняла требования российского законодательства, к ней были применены ограничительные меры: несколько месяцев работа ресурса замедлялась. Кроме того, мировой судья оштрафовал компанию на 8,9 миллиона рублей.

Однако после этого было принято еще несколько решений о назначении "Твиттер" миллионных штрафов. Если компания не заплатит, они также скоро дойдут до приставов.

Кстати, значительная часть запрещенной информации уже удалена. Это результат принимаемых мер. Также надо напомнить, что минувшим летом был принят закон, согласно которому, иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут обязаны открывать в России представительство. Как подчеркнул председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, принятый закон необходим для организации прямого диалога с иностранными IТ-компаниями, чтобы заставить их соблюдать наши законы.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети

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