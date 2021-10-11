Путин и Пашинян обсудят укрепление стабильности в Нагорном Карабахе

Президент России проведет во вторник, 12 октября, переговоры с премьер-министром Армении в Москве.

Владимир Путин и Никол Пашинян рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент России и премьер-министр Армении обсудят вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.