Путин, Меркель и Макрон обсудили пробуксовку внутриукраинского урегулирования

Интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" поручили по итогам телефонного разговора президенты России, Франции и канцлер ФРГ.

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидеры отметили важность реализации Минских договоренностей как безальтернативной основы урегулирования.

Также Путин, Меркель и Макрон подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий трех стран в "нормандском формате". "Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже", - сообщили в пресс-службе Кремля.

С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Главы МИД будут работать над проведением в этом формате встречи на своем уровне. Также будет продолжено изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита.

Лидеры затронули и другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом в Африке.