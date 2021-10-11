Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе

Президент России Владимир Путин пояснил, почему кашлял во время совещания по агропромышленному комплексу - активно двигался на воздухе. Об этом он рассказал на совещании Совбеза РФ, которое провел в формате видеоконференции из Ново-Огарево, заверив, что с ним все в порядке и призвав всех своевременно ревакцинироваться от коронавируса.

Вопрос о здоровье подняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Упомянув кашель президента на совещании, она заметила, что все разволновались - ведь скоро Международный женский форум, где его очень ждут. "Беспокоимся за ваше здоровье", - сказала она.

"Не беспокойтесь, все нормально", - заверил Владимир Путин. "Не только на COVID-19, на все другие инфекции берут тесты, практически в ежедневном режиме - так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее", - пояснил он.

"Ничего страшного не происходит и всем коллегам желаю хорошего здоровья, - продолжил президент. - Знаю, что все вакцинированы, не забывайте, пожалуйста, своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать так, как мы делаем это на протяжении достаточно долгого времени". "Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно", - добавил он. На форуме Путин пообещал постараться быть.

После чего президент перешел к повестке. Он собрал участников совещания, чтобы посоветоваться по некоторым аспектам взаимодействия "с партнерами, друзьями, союзниками на постсоветском пространстве" в преддверии саммита СНГ 15 октября. Первым докладывал глава МВД Владимир Колокольцев, в закрытом режиме.