Путин указал подготовить поручения по сельскому хозяйству

Новости

Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы 16:04
Общественники заявили о сезонном подорожании лекарств в аптеках 15:59
Bloomberg назвал Россию самой привлекательной страной для инвестиций 15:57
Путин объявил о появлении новой мясной породы кур 15:41
В Перми сообщили о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе 15:30
В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии 15:26
Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе 15:22
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан 15:14
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 16:27
Рубрика: Власть

Путин указал подготовить поручения по сельскому хозяйству

Текст: Кира Латухина
Принять меры стимулирования отечественных разработок в сельском хозяйстве поручил президент по итогам совещания о научно-техническом обеспечении развития АПК, которое он провел в формате видеоконференции.

"У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены", - отметил Владимир Путин и призвал предпринять меры по дополнительному стимулированию использования отечественных разработок внутри страны.

Фото: РИА Новости
Путин заявил о хорошем урожае в этом году

Нужно обеспечить хорошее информационное, финансовое сопровождение, внести поправки в нормативные правовые акты, выделить финансовые ресурсы, сказал президент, подчеркнув, что нужно, чтобы в ходе бюджетных процессов это никогда не забывалось. Также предстоит определить перечень основных сельхозкультур и значение уровня обеспеченности семенами российской селекции по каждой из них, перечень основных видов сельскохозяйственных животных и значение уровня обеспеченности в отношении племенного материала. И определить востребованные междисциплинарные направления исследований.

Путин указал, что нужно посоветоваться с фермерами - что для них важно с точки зрения подготовки кадров, с основными научными и учебными заведениями, и внести изменения, чтобы отрасль получала специалистов самого высокого мирового уровня. Президент попросил подготовить соответствующий перечень поручений.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Президент

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения