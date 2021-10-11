Путин указал подготовить поручения по сельскому хозяйству

Принять меры стимулирования отечественных разработок в сельском хозяйстве поручил президент по итогам совещания о научно-техническом обеспечении развития АПК, которое он провел в формате видеоконференции.

"У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены", - отметил Владимир Путин и призвал предпринять меры по дополнительному стимулированию использования отечественных разработок внутри страны.

Нужно обеспечить хорошее информационное, финансовое сопровождение, внести поправки в нормативные правовые акты, выделить финансовые ресурсы, сказал президент, подчеркнув, что нужно, чтобы в ходе бюджетных процессов это никогда не забывалось. Также предстоит определить перечень основных сельхозкультур и значение уровня обеспеченности семенами российской селекции по каждой из них, перечень основных видов сельскохозяйственных животных и значение уровня обеспеченности в отношении племенного материала. И определить востребованные междисциплинарные направления исследований.

Путин указал, что нужно посоветоваться с фермерами - что для них важно с точки зрения подготовки кадров, с основными научными и учебными заведениями, и внести изменения, чтобы отрасль получала специалистов самого высокого мирового уровня. Президент попросил подготовить соответствующий перечень поручений.