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11.10.2021 19:31
Рубрика: Власть

Путин встретился с Мироновым

Текст: Кира Латухина

Президент продолжил серию встреч с лидерами партий, которые будут работать в Госдуме восьмого созыва. На этот раз - с лидером думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым.

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Встреча, как и две предыдущие, на прошлой неделе (с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым) прошла в закрытом режиме. Миронов рассказал главе государства о ряде партийных инициатив.

В ходе беседы "состоялся обмен мнениями по итогам прошедших выборов, а также разговор о планах фракции на работу в Госдуме", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Справедливая Россия"

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