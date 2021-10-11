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11.10.2021 15:50
Рубрика: Власть

Путин заявил о хорошем урожае в этом году

Текст: Кира Латухина
Президент поручил выделить средства на разработку новых технологий, которые сразу же должны применяться аграриями. Об этом он заявил на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК, которое прошло в формате видеоконференции. Владимир Путин уверен, что у сельхозпроизводителей есть все возможности, чтобы насытить продукцией внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Путин предложил обсудить адаптацию аграрного комплекса к системным вызовам, включая изменение климата. Даже в непростых погодных условиях этого года собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности по всем основным группам продовольствия, констатировал он. "И, конечно, высокие показатели - это результат системных изменений в АПК. Он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями", - оценил президент.

Фото: iStock
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На развитие сельского хозяйства были направлены значительные федеральные и региональные ресурсы, напомнил Путин и предложил продлить сроки действия научно-технической программы АПК до 2030 года, обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно применяться в сельском хозяйстве. При этом надо обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки.

"У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить продукцией внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире", - убежден президент. По целому ряду направлений это происходит уже сегодня. Причем речь не только об экспорте продовольствия. "Нужно активнее продвигать на международные рынки и наши современные аграрные технологии", - указал он.

В доктрине продовольственной безопасности следует зафиксировать, на какой уровень обеспечения семенами нужно выйти через 5-7-10 лет, также поручил Путин. Причем сделать это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего стратегическим, которые составляют основу российского продовольственного рынка - это пшеница и другие зерновые. Такой же подход должен быть использован и для обеспечения животноводства племенным материалом. Президент отметил, что удалось вывести российскую породу мясных кур, которые превосходят зарубежные аналоги. "Это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома", - оценил он.

"Сельское хозяйство становится в полном смысле этого слова высокотехнологичной индустрией", - подытожил Путин. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения, сказал он.

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