Экодень рождения Системы Главбух: эксперты рассказали, какие бухгалтеры будут востребованы в будущем

7 и 8 октября в Калужской области команда Системы Главбух отмечала день рождения. Самой бухгалтерской справочной системе исполнилось 15 лет. Система Главбух - один из флагманских продуктов компании Актион, подразделения Актион Бухгалтерия. В команду Системы Главбух, в которую вошли ее авторы, редакторы и самые преданные клиенты - российские бухгалтеры. 7 октября все вместе они посадили молодую дубраву - 1 гектар дубового леса в национальном парке Угра. Таким образом, в России появился первый бухгалтерский лес!

В посадке леса принимал участие Хохуля - символ Минприроды Калужской области и звезда российского интернета! Симпатичный выхухоль помогал команде Системы Главбух сажать деревья, рассказывал про национальный парк Угра и давал интервью местному телевидению.

А 8 октября в Калуге прошла большая бухгалтерская конференция. В калужском отеле Four points by Sheraton команда Системы Главбух пригласила бухгалтеров обсудить текущие проблемы и перспективы развития бухгалтерской профессии. Несколько тысяч российских бухгалтеров следили за конференцией онлайн. Свои видео-поздравления Системе прислали представители Федеральной налоговой службы, а руководитель УФНС России по Калужской области Андрей Ламакин приехал поздравить коллектив Системы лично.

В начале конференции главный редактор Системы Главбух Ольга Сергеев рассказала бухгалтерам, на что обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Самое главное изменение осени - это новая декларация по НДС и отчетность по прослеживаемости импортных товаров.

Другие поправки ждут бухгалтеров в следующем году. И в первую очередь - это эксперимент с новым налоговым режимом "УСН онлайн" . О нем рассказал Александр Сорокин, замначальника Управления оперативного контроля ФНС России. Александр сообщил, что уже в 2022 году пилотный проект по этому режиму начнется в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Разговор о перспективах продолжил Сергей Разгулин, бывший сотрудник ФНС и Минфина, а сейчас - руководитель налогового департамента крупного российского банка. Отвечая на вопрос "Какие бухгалтеры будут наиболее востребованы в будущем?", Сергей ответил, что лишь те, кто успевает следить за всеми изменениями - не только уже принятыми, но и запланированными. Сергей рассказал, что в ближайшее время власти формализуют показатель "налоговая нагрузка": появятся законодательные акты с методикой расчета этой величины. И бухгалтерам придется еще более внимательно следить за данным показателем, чтобы снизить риск налоговых претензий.

Бухгалтерская конференция Системы Главбух в Калуге. 8 октября. Фото: Система Главбух

Светлана Борисова и Анна Климова из компании Делойт рассказали про другие проекты в бухгалтерском законодательстве, в частности новые стандарты бухгалтерского учета, которые сближают российский учет с международными стандартами отчетности. Анна Климова сравнила бухгалтера будущего с шеф-поваром, который "должен многое готовить на свой вкус - добавлять больше своего профессионального суждения, использовать свои новые компетенции".

Говоря о новых бухгалтерских компетенциях, гости конференции обсудили перспективы внедрения электронного документооборота. В частности о преимуществах и сложностях ЭДО в сфере малого бизнеса рассказала Елена Новикова, руководитель программы "Бухсофт"- другого продукта компании Актион.

"Бухгалтер будущего должен быть не только бухгалтером, но и немного кадровиком, специалистом по охране труда и даже знатоком законодательства о защите персональных данных", - к такому вывода пришла Евгения Мемрук, учредитель компании "Бизнес и налоги", автор самого популярного блога о налогах в инстаграме @biznesinalogi. "При этом в наибольшем выигрыше могут оказаться бухгалтеры, работающие в одной отрасли - например, IT, туризме, бьюти-индустрии или, скажем, бухгалтеры блогеров" - добавила Евгения. С ней согласилась Ольга Краснова, автор популярных курсов для бухгалтеров, первый главный редактор Системы Главбух: "Не стоит верить тем, кто говорит, что бухгалтерская профессия умирает. Она точно не умрет, но определенно изменится".