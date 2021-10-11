Фестиваль "Новые люди" покажет новые формы театральных спектаклей

Этот уже традиционный театральный фестиваль с обязывающим названием "Новые люди" стартует 15 октября в Калуге и Обнинске. Его цель - представить публике самые оригинальные форматы, существующие в современной театральной практике.

К примеру, в воронежском "Никитинском театре" шекспировскую "Двенадцатую ночь" в постановке Юрия Муравицкого любой актер готов играть любую роль, и перед началом спектакля роли распределяют жеребьевкой сами зрители. Понятно, что каждый последующий вечер будет непохож на предыдущий.

Под детективным названием "Кто убил Анну?" таится судьба Анны Аркадьевны Карениной из толстовского романа. Московский театр Le Cirque De Charles La Tannes передает эту историю средствами сторителлинга, временами переходящего в формат stand up. "Танцпол" театра "Балет Москва" - танцевальные фантазии бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, соединившие артистов современного танца с классическим балетом.

Не забыты маленькие зрители. Для них Центр имени Мейерхольда привезет инсценировку романа Юлии Яковлевой "Дети ворона", а "Театр вкуса" - спектакль-путешествие "Мечтатель, или Почему я?". Первому полету в космос посвящена героическая сказка "Дети железной птицы". Младшеклассникам адресованы спектакли, рассказывающие о ключевых событиях истории "Тайна Куликовской битвы", "Иван Грозный", "Ольга". Ну, а самые маленькие посмотрят камерные представления "Я садовником родился", "Ухти-Тухти" и "Самый счастливый осьминог".

Театральный марафон завершится 24 октября.