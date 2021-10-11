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11.10.2021 19:22
Рубрика: Культура

Фестиваль "Новые люди" покажет новые формы театральных спектаклей

Текст: Валерий Кузнецов
Этот уже традиционный театральный фестиваль с обязывающим названием "Новые люди" стартует 15 октября в Калуге и Обнинске. Его цель - представить публике самые оригинальные форматы, существующие в современной театральной практике.
Фото: Пресс-служба театрального фестиваля "Новые люди" Фото: Пресс-служба театрального фестиваля "Новые люди"
Фото: Пресс-служба театрального фестиваля "Новые люди"

К примеру, в воронежском "Никитинском театре" шекспировскую "Двенадцатую ночь" в постановке Юрия Муравицкого любой актер готов играть любую роль, и перед началом спектакля роли распределяют жеребьевкой сами зрители. Понятно, что каждый последующий вечер будет непохож на предыдущий.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Под детективным названием "Кто убил Анну?" таится судьба Анны Аркадьевны Карениной из толстовского романа. Московский театр Le Cirque De Charles La Tannes передает эту историю средствами сторителлинга, временами переходящего в формат stand up. "Танцпол" театра "Балет Москва" - танцевальные фантазии бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, соединившие артистов современного танца с классическим балетом.

Не забыты маленькие зрители. Для них Центр имени Мейерхольда привезет инсценировку романа Юлии Яковлевой "Дети ворона", а "Театр вкуса" - спектакль-путешествие "Мечтатель, или Почему я?". Первому полету в космос посвящена героическая сказка "Дети железной птицы". Младшеклассникам адресованы спектакли, рассказывающие о ключевых событиях истории "Тайна Куликовской битвы", "Иван Грозный", "Ольга". Ну, а самые маленькие посмотрят камерные представления "Я садовником родился", "Ухти-Тухти" и "Самый счастливый осьминог".

Театральный марафон завершится 24 октября.

Фото: Пресс-служба театрального фестиваля "Новые люди"
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