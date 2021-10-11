Какие вещи забывают на московских вокзалах

За девять месяцев этого года пассажиры и посетители столичных вокзалов забыли более 7 тысяч вещей. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В основном теряли сумки, рюкзаки, головные уборы, зонты, перчатки, очки, наушники и зарядные устройства. Из необычного - садовые качели, палатка, мультиварка и ящик хлоргексидина. Чаще всего пассажиры забывали вещи на Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах.

В МЖД напомнили, что при утере вещей нужно обращаться к работникам вокзала или полицейским.