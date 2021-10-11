Московская канатная дорога закроется 18 октября

Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет закрыта с 18 по 27 октября включительно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, которое будет проведено совместно с представителями швейцарской компании "Бартолет Машиненбау АГ".

Ежегодно весной и осенью эта дорога закрывается на плановое обслуживание. Этой осенью планируются особенные технические работы. Связано это с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги, также заменой масла и проведения экспертизы промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания.

После завершения всех работ канатная дорога продолжит возить пассажиров.