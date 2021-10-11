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11.10.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

Москвич пытался убить соседа в пьяной драке

Текст: Михаил Фалалеев

Конфликт произошел в ЦАО Москвы в подвале дома на улице Литвина-Седого. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что пьяный 37-летний житель столицы в ходе возникшего конфликта схватил своего оппонента за шею и стал душить. Пришедшие на помощь соседи освободили человека.

В Балашихе совершено разбойное нападение на букмекерскую контору

Когда они вышли во двор, дебошир, продолжая конфликт, выбежал за ними с топором в руках. Выкрикивая угрозы, мужчина стал замахиваться топором на этого человека, после чего кинул топор в его сторону.

Прибывшие полицейские задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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