На липецкого полицейского завели дело за избиение задержанного

Липецкие следователи возбудили уголовное дело против сотрудника МВД, занимающегося расследованием интернет-мошенничеств. Его подозревают в превышении служебных полномочий.

По версии следствия, 7 октября полицейский приехал в садоводческое товарищество "Металлург-3", где избил руками и ногами жителя Липецка - якобы для раскрытия дела об очередной афере в Сети. Затем правоохранитель привез свою жертву в отдел полиции, завел в служебный кабинет и продолжил избиение - предупредив, что не остановится, пока не получит 20 тысяч рублей.

- Преступление выявлено во взаимодействии с отделом собственной безопасности УМВД по Липецкой области, - рассказали в управлении СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.