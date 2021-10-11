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11.10.2021 22:08
Рубрика: Власть

Нуланд призналась, что наслаждается бабьим летом в Москве

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Petros Karadjias Фото: AP Photo/Petros Karadjias
Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд наслаждается бабьим летом в Москве. Об ее впечатлениях от российской столицы рассказали в посольстве США.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию

"Наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-Хаусе в Москве с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", - приводятся ее слова на странице дипмиссии в социальной сети Twitter.

Напомним, Нуланд прибыла сегодня в Россию с рабочим визитом, который продлится до 13 октября. Еще в аэропорту Домодедово она заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США. Однако первый день был посвящен культурной программе: Нуланд посетила музей современного искусства "Гараж".

Как ранее обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, визит Нуланд в Москву был инициирован американской стороной. В обмен на согласие Москвы принять замгоссекретаря из американских санкционных списков были исключены несколько россиян. Это было сделано на взаимной основе, поскольку сама Нуланд находилась в аналогичном "стоп-листе" РФ.

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