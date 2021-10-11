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11.10.2021 09:39

НВ АЭС вручили высшую награду международного конкурса Минэнерго

7 октября в рамках Х юбилейного Петербургского международного газового форума работникам Нововоронежской АЭС вручили высшую награду международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, организованного Министерством энергетики России.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

По итогам конкурса совместный проект Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), АО "Русатом автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", входит в Госкорпорацию "Росатом"), ОО "ИФ СНИИП АТОМ" по разработке системы интеллектуальной поддержки оператора (СИПО) стал лауреатом первой премии.

Фото: Нововоронежская АЭС
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СИПО - это программный продукт, который упрощает работу оператора АЭС, связанную с большим количеством информации. Программа акцентирует внимание оператора на критически важных шагах в управлении современным атомным энергоблоком российского дизайна, передает обобщенную информацию о его текущем состоянии. Кроме того, алгоритмы СИПО способны спрогнозировать параметры энергоблока на 30 минут вперед, что позволяет предупредить возможные отклонения от нормальной работы и, тем самым, существенно повысить безопасность АЭС.

"Человеку сложно держать под контролем 12000 параметров. А информационная система оперативно и эффективно справляется с этой работой. Она сигнализирует при изменениях параметров в технологической цепочке управления энергоблоком и выдает оператору рекомендации по ведению технологического процесса - говорит Сергей Витковский, главный инженер Нововоронежской АЭС, - Персонал атомной станции, принимавший участие в испытании СИПО на тренажере - имитаторе блочного пункта управления - давал нам только положительные отзывы", - заверил Сергей Витковский.

Проект СИПО охватывает 360 технологических систем современного атомного энергоблока, 157 интерактивных процедур и 19 функций.

Промышленная эксплуатация СИПО на Нововоронежской АЭС, по предварительным данным, начнется в 2023 году.

Справка:

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли, проводится с 2012 года ежегодно при поддержке Минэнерго РФ. Основная цель конкурса - способствовать инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли, а также повышению кадрового потенциала.

Фото: Нововоронежская АЭС
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На международный конкурс, организованный Министерством энергетики Российской Федерации, в 2021 г. было представлено 196 работ от 88 организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

Ознакомиться с работами лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2021 г. можно по ссылке.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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