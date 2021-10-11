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Рубрика: Культура

Поиски библиотеки Ивана Грозного стали сюжетом для приключенческого экшна

Текст: Наталья Соколова
В Москве стартовали съемки нового фильма "Сокровища Ивана Грозного" с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях. Режиссер Глеб Орлов предлагает свою версию исчезновения загадочной библиотеки. По сюжету фильма при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный клад, который доказывает - легендарная Библиотека Ивана Грозного жива - ее не вывезли за границу, она не сгорела, она не разошлась по коллекционерам - ее просто зарыли в землю. За старинным артефактом начинают охоту могущественные силы…
Фото: Предоставлено ЦПШ Фото: Предоставлено ЦПШ
Фото: Предоставлено ЦПШ

Пропавшая Либерея - легендарная библиотека Ивана Грозного. Согласно легенде, Иван Грозный унаследовал ее от своего деда, великого князя Ивана III. А Ивану III книги привезла в Москву из Византии в качестве приданого невеста Софья Палеолог. Там были уникальные манускрипты - тексты раннего христианства, а также древние книги вавилонского царства. В библиотеке числились: Аджибу - аль - Махлукат ("Всего мира мудрость"), еврейские книги (58 ящиков), Евангелие рукописное с золотыми вставками (6670 год), Космография (около 1550 года), латинские книги, Лествица Иоанна Синайского (7051 год). После нападения на Москву хана Гирея, Иван Грозный отправился вместе с казной и, как считают некоторые историки, книгами в Вологду. Но в Вологде следов библиотеки не нашли. Ее искали в Кремле, Замоскворечье, Александровой слободе, Коломенском - и тоже ничего не находили.

Фото: Сергей Савостьянов/ РИА Новости
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"Библиотека Ивана Грозного уже несколько столетий волнует умы ученых, авантюристов, кладоискателей и любителей загадок и тайн, - говорит генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. - Нам показалось, что это благодатная почва для масштабного и захватывающего киноприключения, в которое мы и предложим отправиться зрителям всей семьей. Причем, мы уверены, история понравится не только российской публике: легенда о Либерее оригинальна и колоритна, сценарий полон крутых сюжетных поворотов, а съемки пройдут в красивейших уголках нашей страны, что, не сомневаемся, привлечет зрителей по всему миру".

Съемки продлятся до ноября, а на экраны фильм выйдет в 2022 году.

Фото: Предоставлено ЦПШ
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