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11.10.2021 11:53
Рубрика: Происшествия

Полицейские обнаружили арсенал незаконного оружия в квартире москвича

Текст: Михаил Фалалеев

Целый арсенал обнаружили столичные полицейские и сотрудники УФСБ в квартире ранее судимого 45-летнего местного жителя.

В Москве в машинах каршеринга нашли наркотики и оружие

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что при осмотре квартиры на Зеленодольской улице изъяли незаконно хранившиеся пять пистолетов отечественного и иностранного промышленного производства, карабин и обрез, пригодные для стрельбы. И к ним 1409 патронов в картонных коробках и цинковом ящике. Часть оружия была восстановлена или переделана под стрельбу боевыми патронами и укорочением стандартного ствола.

Возбуждено уголовное дело. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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