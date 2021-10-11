Полицейские обнаружили арсенал незаконного оружия в квартире москвича

Целый арсенал обнаружили столичные полицейские и сотрудники УФСБ в квартире ранее судимого 45-летнего местного жителя.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что при осмотре квартиры на Зеленодольской улице изъяли незаконно хранившиеся пять пистолетов отечественного и иностранного промышленного производства, карабин и обрез, пригодные для стрельбы. И к ним 1409 патронов в картонных коробках и цинковом ящике. Часть оружия была восстановлена или переделана под стрельбу боевыми патронами и укорочением стандартного ствола.

Возбуждено уголовное дело. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.