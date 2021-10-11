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Рубрика: Экономика

Путешествие в историю: город куполов и Музея советского детства

Текст: Константин Бахарев
Полтора часа на электричке от Москвы и - назад в прошлое на шестьсот лет. Сергиев Посад - одно из тех мест, которые стали знаковыми в истории России.
Фото: Константин Бахарев/РГ Фото: Константин Бахарев/РГ
Фото: Константин Бахарев/РГ

Здесь Сергий Радонежский благословил на битву князя Дмитрия Донского. В Троице-Сергиевой лавре создавал свои иконы Андрей Рублев. И много чего еще происходило за сотни лет. И если есть возможность, надо обязательно там побывать, чтобы прикоснуться к истории страны.

От Ярославского вокзала в Сергиев Посад ходят электрички. Добраться можно за полтора часа всего за двести рублей. Но здесь могут изрядно досаждать различные коробейники, без устали бродящие по вагонам и торгующие всем чем ни попадя - от носовых платков до шоколадок и мороженого. Экспресс домчит в Сергиев Посад за час и подороже, но плюс в том, что здесь не будет заунывно рекламирующих свой товар продавцов.

Фото: Константин Бахарев\РГ

Городок небольшой, уютный, прибранный и прогуляться по нему одно удовольствие. Троице-Сергиева лавра находится буквально в пяти минутах ходьбы от вокзала. На нее открывается прекрасный вид со смотровой площадки. На солнце сияют купола церквей, и над всей лаврой возвышается колокольня.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На большой лужайке возле смотровой площадки расположились два огромных павлина, сделанные из цветов. Рядом с ними бродят огромными стаями непугливые утки, нагло выпрашивающие подачку у прохожих.

У входа в лавру висят памятные доски. Они извещают, что эта монастырская обитель, в свое время обнесенная крепостными стенами, выдержала 16-месячную осаду польских интервентов. Почти через сотню лет после этого здесь спряталась от мятежных стрельцов царевна Софья с братьями Петром и Иваном. Потом и сам царь Петр отсиживался за толстыми стенами от врагов.

Сейчас здесь спокойно. На стенах расписание богослужений, различные объявления. Сразу рядом со входом трапезная, где можно поесть за смешные, по сравнению с московскими, цены. Торгуют здесь монастырскими напитками, причем на этикетках, видимо, для поклонников диет, указано, что сахара в них нет. Стоит железная бочка с квасом, как будто попавшая сюда из времен Советского Союза. Квас медовый и очень вкусный. Множество пчел так и крутится рядом, привлеченных этим запахом.

Соборы стоят рядом, меж ними ухоженные газоны, где растут яблони. Каждая церковь напоминает о прошлом. Троицкий собор, построенный шестьсот лет назад, самый древний в лавре. Здесь огромный иконостас, в котором сохранились иконы Андрея Рублева. Собор внутри темный и сумрачный и напоминает туристам, что здесь вести себя надо благолепно. Атмосфера тут такая строгая, что никто даже не фотографирует, только разве что тайком.

Другие церкви хоть и построены позднее Троицкого собора, но по красоте и великолепию ему не уступают.

Фото: Константин Бахарев\РГ

Многие туристы ищут место поудобнее, чтобы сфотографировать колокольню. Она такая высоченная, что в кадр не помещается. Также здесь находится усыпальница царского рода Годуновых. Когда-то всевластное семейство нашло свой приют здесь, а не в Москве, как остальные правители.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Кроме Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде можно посетить музейный комплекс "Конный двор", Музей советского детства и Музей русской матрешки.

Напоминанием о современности являются песни, которые от души под гитару поют подростки в подземном переходе от лавры. Им можно подать немного денег, чтоб купили себе гамбургеры и хоть немного помолчали. Переход ведет на небольшой сувенирный рынок. После закупки магнитиков и прочей памятной ерунды можно и обратно ехать. Прогулка по Сергиеву Посаду может занять целый день, и она того стоит.

В Москву можно вернуться на автобусе. Автостанция рядом с железнодорожным вокзалом, билет стоит порядка двухсот рублей и автобус следует до ВДНХ.

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