Самым аварийным днем прошлой недели в столице стала пятница

Самым аварийным днем на прошлой неделе в Москве стала пятница. На нее пришлось 36 ДТП, в которых трое погибли и 40 человек получили ранения, сообщает пресс-служба столичной Госавтинспекции.

Традиционно наиболее частым видом ДТП остаются столкновения машин. Всего таких аварий произошло 69. На втором месте - наезды на пешеходов. На них пришлось 61 ДТП.

Примечательно, что в большинстве случаев виновниками наездов стали сами пешеходы. Лишь в 22-х случаях они соблюдали правила дорожного движения и переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Кроме того, на прошлой неделе сотрудники ГИБДД выявили 3200 нарушений у тех, кто передвигается пешком.

Всего на прошлой неделе зафиксировано 176 ДТП, в которых 9 человек погибли и 200 получили ранения различной степени тяжести.