СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми

По факту гибели жительницы Москвы и двоих детей возбуждено уголовное дело, сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются сотрудники следственного управления по Северному административному округу. Произошедшее квалифицировано по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетних". Предварительный анализ собранных данных говорит о том, что произошел суицид. Криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее "РГ" сообщала, что на Левобережной улице около жилого дома найдены тела женщины, 3-летнего ребенка и младенца.