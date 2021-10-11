В Балашихе совершено разбойное нападение на букмекерскую контору

Вооруженное нападение совершил 31-летний местный житель. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что налетчик в маске ворвался в помещение букмекерской конторы, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, и, угрожая сотруднику пистолетом, похитил из кассы более 250 тысяч рублей.

Налетчика задержали сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское".

Задержанный взят под стражу.