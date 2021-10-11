В Липецкой области введут систему QR-кодов

Посетителям ресторанов и кафе в Липецкой области предложат предъявить на входе QR-код, свидетельствующий о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Это решение было принято на заседании оперативного штаба, и, как сообщили в администрации региона, система проверки кодов вакцинированных липчан будет запущена в тестовом режиме.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов после заседания пояснил, что нововведение может повлечь за собой технические сложности для людей старшего поколения, поэтому систему QR-кодов в регионе будут вводить аккуратно.

Помимо этого, в регионе с завтрашнего дня намерены начать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Проводить его будут медики, которые приезжают на вызовы к больным с симптомами инфекции. В областном центре партия первых тестов уже получена, в другие муниципалитеты тест-системы доставят позже.

Для помощи больным в регионе дополнительно заработали бригады скорой медицинской помощи: уже сегодня на выезды отправились 12 команд медиков. Число коек для нуждающихся в стационаре доросло до 2,5 тысячи, десятая часть из них оборудована аппаратами искусственной вентиляции легких. Скоро в стационарах добавится еще 200 мест.

Вакцинацию от коронавируса в Липецкой области завершили свыше 400 тысяч человек.